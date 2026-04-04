Microsoft já tem a nova barra de tarefas do Windows 11 quase pronta
A Microsoft está a trabalhar arduamente na nova barra de tarefas do Windows 11. A empresa divulgou mesmo um vídeo de antevisão de como será esta barra de tarefas, que os participantes do programa Insider poderão testar nas próximas semanas.
Nova barra de tarefas do Windows 11 quase pronta
Os engenheiros da Microsoft que trabalham no Windows 11 estão a trabalhar o mais rápido possível. A sua principal prioridade neste momento é desenvolver a nova barra de tarefas para o sistema operativo. Após anos de pedidos incessantes dos utilizadores, a Microsoft finalmente cedeu.
A empresa de Redmond vai finalmente oferecer aos utilizadores o que sempre desejaram no Windows 11. Uma barra de tarefas redimensionável que pode ser movida a partir da parte inferior do ecrã. Parece que o desenvolvimento desta nova barra de tarefas está bastante avançado. Pelo menos, é o que sugere um vídeo partilhado por um engenheiro da Microsoft, antes de ser removido.
O desenvolvimento da nova barra de tarefas para o Windows 11 está, segundo consta, bastante avançado. Um vídeo mostra o seu posicionamento em cada lado do ecrã, com uma pré-visualização das janelas flutuantes associadas em cada posição. No entanto, ao contrário da barra de tarefas apresentada no vídeo, a que será disponibilizada aos utilizadores será diferente.
Microsoft quer dar ao Windows 11 o que todos pedem
Inicialmente para os participantes do programa Insider, não incluirá a opção de a mover através do menu de contexto. Esta opção está apenas disponível internamente, no modo de depuração, para os programadores. Os utilizadores finais devem aceder a Definições > Personalização > Barra de tarefas para encontrar as opções que permitem movê-la no ecrã.
Se a implementação da opção de reposicionamento da barra de tarefas no Windows 11 decorrer sem problemas, a Microsoft deverá trabalhar noutra funcionalidade relacionada. Esta funcionalidade, solicitada pelos utilizadores há anos, é a possibilidade de redimensionar a barra de tarefas. Esta funcionalidade existia no Windows 10, mas a Microsoft optou por remover durante a implementação do Windows 11.
O sistema operativo da Microsoft oferece uma opção para apresentar os botões da barra de tarefas mais pequenos quando esta está cheia, mas não oferece uma opção para reduzir diretamente a altura da barra de tarefas. Atualmente, a única forma de o fazer é através de software de terceiros.
Se todo mal do W11 fosse a barra de tarefas….
As gorduras de IA que adicionaram sem possibilidade de as desativar e que ninguém pediu, são bem piores para o desempenho do SO.
+1
…o XP que já fazia isso…há uns valentes anos!!!
Já sim senhor, mas toda a comunidade deixou a MSFT$ estragar o Windows 8 e daí em diante:::
Sim 10, incluindo por muito q não gostem…
Eu quero o Quick Launch de volta.
oh, tão fofos , a dar atenção aos utilizadores, já muitos passaram pra linux ao tempo , eles vão trazer agora grandes possibilidades com a barrinha .
Cada um com a sua vida , cada um é que sabe de si. felizmente pra mim já não tenho jogos que só funcionem em Windows , nem programas que precise exclusivos para Windows, e todo o meu hardware felizmente é compatível tb. Mas para quem ainda continua agarrado à Microsoft , boa sorte
Se forem aqueles utilizadores que passavam a vida a crackear o windows e todos os softwares de mercado, inclusive antivirus (ironia!), carregando as máquinas de vírus e que passavam mais de metade da vida com maus hábitos técnológicos e a reclamar do sistema, quando na realidade a culpa dr muitos problemas era deles próprios, esses a Microsoft até agradece a mudança, porque esses nunca iriam pagar uma licença genuina do Windows, mas sim comprar uma KMS ilegal num site qualquer ilegal.
O melhorar o desempenho e a correção de bugs, é muito mais importante que a barra de tarefas.
Raras são as atualizações, que não trazem problemas ao Windows.