Microsoft já tem a nova barra de tarefas do Windows 11 quase pronta

A Microsoft está a trabalhar arduamente na nova barra de tarefas do Windows 11. A empresa divulgou mesmo um vídeo de antevisão de como será esta barra de tarefas, que os participantes do programa Insider poderão testar nas próximas semanas.

Nova barra de tarefas do Windows 11 quase pronta

Os engenheiros da Microsoft que trabalham no Windows 11 estão a trabalhar o mais rápido possível. A sua principal prioridade neste momento é desenvolver a nova barra de tarefas para o sistema operativo. Após anos de pedidos incessantes dos utilizadores, a Microsoft finalmente cedeu.

A empresa de Redmond vai finalmente oferecer aos utilizadores o que sempre desejaram no Windows 11. Uma barra de tarefas redimensionável que pode ser movida a partir da parte inferior do ecrã. Parece que o desenvolvimento desta nova barra de tarefas está bastante avançado. Pelo menos, é o que sugere um vídeo partilhado por um engenheiro da Microsoft, antes de ser removido.

O desenvolvimento da nova barra de tarefas para o Windows 11 está, segundo consta, bastante avançado. Um vídeo mostra o seu posicionamento em cada lado do ecrã, com uma pré-visualização das janelas flutuantes associadas em cada posição. No entanto, ao contrário da barra de tarefas apresentada no vídeo, a que será disponibilizada aos utilizadores será diferente.

Microsoft quer dar ao Windows 11 o que todos pedem

Inicialmente para os participantes do programa Insider, não incluirá a opção de a mover através do menu de contexto. Esta opção está apenas disponível internamente, no modo de depuração, para os programadores. Os utilizadores finais devem aceder a Definições > Personalização > Barra de tarefas para encontrar as opções que permitem movê-la no ecrã.

Se a implementação da opção de reposicionamento da barra de tarefas no Windows 11 decorrer sem problemas, a Microsoft deverá trabalhar noutra funcionalidade relacionada. Esta funcionalidade, solicitada pelos utilizadores há anos, é a possibilidade de redimensionar a barra de tarefas. Esta funcionalidade existia no Windows 10, mas a Microsoft optou por remover durante a implementação do Windows 11.

O sistema operativo da Microsoft oferece uma opção para apresentar os botões da barra de tarefas mais pequenos quando esta está cheia, mas não oferece uma opção para reduzir diretamente a altura da barra de tarefas. Atualmente, a única forma de o fazer é através de software de terceiros.