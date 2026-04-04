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Microsoft já tem a nova barra de tarefas do Windows 11 quase pronta

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Autor: Pedro Simões

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  1. Tug@Tek says:
    4 de Abril de 2026 às 10:41

    Se todo mal do W11 fosse a barra de tarefas….
    As gorduras de IA que adicionaram sem possibilidade de as desativar e que ninguém pediu, são bem piores para o desempenho do SO.

    Responder
  2. Pedro Silva says:
    4 de Abril de 2026 às 14:09

    …o XP que já fazia isso…há uns valentes anos!!!

    Responder
    • Reply_XP says:
      4 de Abril de 2026 às 15:20

      Já sim senhor, mas toda a comunidade deixou a MSFT$ estragar o Windows 8 e daí em diante:::
      Sim 10, incluindo por muito q não gostem…

      Responder
  3. Filipe says:
    4 de Abril de 2026 às 17:13

    Eu quero o Quick Launch de volta.

    Responder
  4. oliveira says:
    4 de Abril de 2026 às 21:29

    oh, tão fofos , a dar atenção aos utilizadores, já muitos passaram pra linux ao tempo , eles vão trazer agora grandes possibilidades com a barrinha .
    Cada um com a sua vida , cada um é que sabe de si. felizmente pra mim já não tenho jogos que só funcionem em Windows , nem programas que precise exclusivos para Windows, e todo o meu hardware felizmente é compatível tb. Mas para quem ainda continua agarrado à Microsoft , boa sorte

    Responder
    • Shadow says:
      5 de Abril de 2026 às 09:17

      Se forem aqueles utilizadores que passavam a vida a crackear o windows e todos os softwares de mercado, inclusive antivirus (ironia!), carregando as máquinas de vírus e que passavam mais de metade da vida com maus hábitos técnológicos e a reclamar do sistema, quando na realidade a culpa dr muitos problemas era deles próprios, esses a Microsoft até agradece a mudança, porque esses nunca iriam pagar uma licença genuina do Windows, mas sim comprar uma KMS ilegal num site qualquer ilegal.

      Responder
  5. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 21:52

    O melhorar o desempenho e a correção de bugs, é muito mais importante que a barra de tarefas.
    Raras são as atualizações, que não trazem problemas ao Windows.

    Responder

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