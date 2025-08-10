Microsoft confirma! É preciso conta para ter Atualizações Estendidas do Windows 10

O fim do suporte ao Windows 10 veio criar muitos problemas, em especial a todos os que não querem ou não podem atualizar para o Windows 11. A Microsoft, entretanto, abriu mais 1 ano de suporte, mas em condições especiais. Agora, a gigante do software veio confirmar o que muitos não querem. É mesmo preciso conta ter as Atualizações Estendidas do Windows 10.

A Microsoft acaba de esclarecer de forma clara quais os requisitos necessários para aceder ao programa de Atualizações de Segurança Alargadas do Windows 10. Já deixaram claro que todas as opções, tanto as pagas como as gratuitas, vão exigir uma conta Microsoft.

Isto significa que afeta todas as formas disponíveis de aderir ao programa Segurança Estendida. Isto irá acontecer a todos, seja através de uma licença, pontos Microsoft Rewards ou através da inscrição através de uma cópia de segurança das definições com o OneDrive.

Com isto, a empresa de Redmond desfaz a confusão que havia sido instalada anteriormente. Alguns utilizadores acreditavam que poderiam pagar a taxa sem ter de vincular uma conta. Mas agora confirmaram que a conta é necessária para ligar a licença e garantir que recebe atualizações após o fim oficial do suporte agendado para 14 de outubro.

De notar que uma única licença pode abranger até 10 dispositivos, desde que todos estejam ligados à mesma conta Microsoft. Isto facilita a vida a quem tem e gere vários computadores, embora cada computador deva ser registado separadamente.

Para participar, é necessário de ter o Windows 10 versão 22H2 e ter as atualizações instaladas. Nos próximos dias, os utilizadores elegíveis vão ver um aviso para optar pela inclusão nas definições do Windows Update.

A partir daí, vai ser necessário iniciar sessão com uma conta Microsoft para concluir o processo. É importante deixar claro que este programa de Atualizações Estendidas foi criado como uma solução temporária para aqueles que não podem ou não querem atualizar para o Windows 11 até ao fim do suporte.