“Rejeitaram-me na Toyota… então fundei a Honda”: e nasceu a maior fabricante de motos

A história da Honda, a maior fabricante de motociclos do mundo, não começou com um plano de negócios visionário, mas sim com a teimosia de um homem que transformou uma humilhante rejeição em combustível para o sucesso. A frase "Rejeitaram-me na Toyota... então fundei a Honda" resume na perfeição a jornada de Soichiro Honda.

A rejeição que deu origem a um império

No final da década de 1930, Soichiro Honda era um jovem mecânico autodidata, obcecado por motores. Passava os dias e as noites na sua oficina a tentar otimizar componentes, acreditando que as suas ideias podiam revolucionar a indústria. A sua grande criação era um design inovador de pistão, que prometia melhorar significativamente o desempenho dos motores da época.

Convicto do seu valor, e sabendo que a Toyota já era a gigante da indústria automóvel japonesa, Honda apresentou-lhes a sua invenção, na esperança de conseguir um contrato. A receção, no entanto, esteve longe de ser a esperada.

Levei os meus primeiros pistões à Toyota. Era jovem, teimoso e sonhador. Pensei que os engenheiros ficariam impressionados. Mas riram-se na minha cara: 'Isto não cumpre os nossos padrões'.

Recordou Honda numa entrevista.

Essa recusa, que poderia ter destruído a ambição de qualquer um, teve o efeito oposto em Soichiro. Em vez de o desmotivar, acendeu uma chama. Anos mais tarde, resumiria esse momento com uma frase que se tornou lendária: "Rejeitaram-me na Toyota… então fundei a Honda".

Das cinzas da guerra à primeira mota da Honda

Regressei à minha oficina com o coração partido, mas não vazio.

Confessou. Movido por uma enorme determinação, Honda investiu tudo o que tinha para continuar a trabalhar e a construir protótipos: chegou a vender as joias da sua esposa para financiar o seu sonho. Dormia poucas horas e dedicava-se de tal forma que admitiu "trabalhar até as mãos sangrarem".

Contudo, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua pequena fábrica foi completamente destruída por bombardeamentos. Pouco depois, um terramoto arrasou o que restava. Em vez de desistir, Honda vendeu os destroços recuperáveis à própria Toyota e, com o dinheiro, fundou em 1946 o Honda Technical Research Institute.

No Japão devastado do pós-guerra, a mobilidade era um luxo. As pessoas precisavam de se deslocar de forma simples e económica. Foi aí que Soichiro teve a sua epifania: porque não adaptar os pequenos motores excedentários da guerra a bicicletas? Assim nasceram os seus primeiros modelos, rudimentares mas funcionais.

Não era glamoroso, mas funcionava. E, nesse momento, o fracasso deixou de ser meu inimigo… para se tornar o meu combustível.

Escreveu nas suas memórias.

Sonho tornou-se na mota mais vendida do mundo

Em 1948, Honda uniu-se à visão de negócio de Takeo Fujisawa, uma parceria que mudaria tudo. Um ano depois, a recém-formada Honda Motor lançou o seu primeiro motociclo completo: a Dream Type D. Equipada com um motor a dois tempos de 98 cc e 3 CV, era uma máquina simples, fiável e pensada para o quotidiano dos japoneses.

O verdadeiro ponto de viragem, no entanto, chegaria em 1958 com o lançamento da Honda Super Cub. Este pequeno motociclo foi um sucesso enorme e imediato. Com mais de 110 milhões de unidades vendidas até hoje, é o veículo a motor mais vendido da história.

A partir daí, a ascensão foi meteórica. Em 1959, a Honda chegou aos Estados Unidos, abrindo as portas para a expansão global. Atualmente, a empresa está presente em mais de 160 países e, em 2025, ultrapassou a marca histórica de 500 milhões de motociclos produzidos.

Tudo isto nasceu da perseverança de um homem que via cada queda como uma lição. Como o próprio Soichiro Honda afirmava:

Sabe como se consegue o sucesso? Caindo tantas vezes que aprendemos a levantar-nos antes mesmo de tocar no chão.

Leia também: