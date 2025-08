Honda e:Ny1: o elétrico que traz o futuro ao presente

A Honda, conhecida pela sua engenharia precisa e fiabilidade exemplar, apresenta agora o e:Ny1, o seu segundo elétrico de passageiros na Europa e o primeiro SUV compacto 100% elétrico da marca. Mas será que este novo protagonista tem o que é preciso para se destacar numa arena já repleta de concorrência feroz?

Num segmento cada vez mais competitivo como é o dos SUV compactos elétricos, a Honda decide marcar o seu território com o e:Ny1, um modelo que combina estilo, inovação e um certo toque de ousadia japonesa. A promessa? Um elétrico pensado para o dia a dia urbano, mas com alma suficiente para surpreender fora da cidade.

À primeira vista, o Honda e:Ny1 capta os olhares não por querer ser exuberante, mas precisamente pelo contrário. Com um design limpo e moderno, destaca-se pelas linhas suaves e aerodinâmicas, sem nunca perder a robustez típica de um SUV.

A grelha dianteira está praticamente ausente (como convém a um elétrico) e é substituída por uma superfície fluida que esconde a porta de carregamento. Na traseira, a faixa luminosa em LED a toda a largura reforça a identidade visual e empresta um ar futurista sem exageros.

O novo logótipo “H” iluminado na dianteira, juntamente com a tipografia “Honda” no portão traseiro, é uma afirmação clara: este é o novo rosto da marca para a mobilidade elétrica.

Tecnologia e Conforto a Bordo

Dentro do habitáculo, aposta-se na simplicidade e na funcionalidade. O destaque vai para o ecrã central vertical de 15,1 polegadas, que domina o tablier e serve como centro de comando para quase todas as funções, desde a climatização à navegação e entretenimento.

A qualidade dos materiais surpreende, com plásticos suaves ao toque e acabamentos bem ajustados, enquanto o espaço interior é generoso para um modelo deste segmento.

Com 4,39 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,61 metros, oferece espaço suficiente para quatro adultos viajarem com conforto e ainda há 361 litros de bagageira, que podem crescer para 1.176 litros com os bancos rebatidos.

Motorização e autonomia: desempenho equilibrado

Debaixo da carroçaria, o Honda e:Ny1 é movido por um motor elétrico de 204 cv (150 kW) e 310 Nm de binário instantâneo, montado no eixo dianteiro. Esta configuração permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 7,6 segundos, suficientemente rápido para a maioria das situações do quotidiano.

A energia vem de uma bateria de 68,8 kWh (capacidade líquida de 62 kWh), que garante uma autonomia até 412 km (ciclo WLTP). Em termos de carregamento, pode ser recarregado a 11 kW em corrente alternada e suporta carregamento rápido DC até 78 kW, o suficiente para ir dos 10 aos 80% em aproximadamente 45 minutos.

Suavidade e silêncio com caráter

Em estrada, distingue-se pela suavidade da entrega de potência e pelo isolamento acústico notável. É um carro pensado para ser fácil de conduzir, com uma resposta previsível e modos de condução que permitem adaptar o comportamento ao estilo do condutor. O chassis bem afinado e a suspensão confortável ajudam a filtrar as irregularidades do piso sem perder a compostura em curva.

Apesar da tração dianteira, mantém-se estável e seguro em ritmos mais vivos. Não é um carro desportivo, mas também não é monótono. A direção é leve e precisa, ideal para ambientes urbanos, e o raio de viragem reduzido facilita as manobras em espaços apertados.

Como seria de esperar, o e:Ny1 vem recheado de tecnologia. O sistema Honda Sensing oferece um conjunto completo de assistências à condução, incluindo travagem autónoma de emergência, manutenção na faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, controlo de velocidade adaptativo, entre outros.

A conectividade também está garantida com integração de smartphone via Apple CarPlay (sem fios) e Android Auto (com cabo), além de funcionalidades remotas acessíveis através da app Honda.

Espelho do ADN Honda

O Honda e:Ny1 pode não ser o elétrico mais potente, nem o mais ousado em termos de design. Mas é, sem dúvida, um dos mais equilibrados. Apresenta uma proposta coerente para quem procura um SUV elétrico fiável, confortável e bem equipado, com a fiabilidade que a marca nipónica já nos habituou.

Com preços a partir dos 53.000€, não é um modelo barato, mas justifica-se com uma lista de equipamento extensa e um foco claro na qualidade e na experiência de utilização. O e:Ny1 é a confirmação de que a Honda está pronta para o futuro elétrico.