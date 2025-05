Fomos à China experimentar o poderoso Yangwang U9

A BYD, gigante chinesa da mobilidade elétrica, entrou oficialmente no segmento dos supercarros com o Yangwang U9, um modelo 100% elétrico que promete abalar o domínio europeu neste segmento de elite. Foi esse mesmo que nos levou à China para experimentar. E... que máquina!

Através da marca de luxo Yangwang, a BYD pretende afirmar a capacidade tecnológica da China não só na produção em massa de veículos elétricos, mas também no território da alta performance, dominado por nomes como Ferrari, Lamborghini, Porsche ou Rimac.

Produção e ambições globais

O Yangwang U9 é produzido na China, numa linha dedicada à marca Yangwang, utilizando uma arquitetura desenvolvida internamente — a e4 Platform, que permite controlar de forma independente os quatro motores elétricos.

Esta plataforma é um marco técnico que dá ao U9 capacidades como rotação no próprio eixo (tank turn) e elevada estabilidade dinâmica.

O foco inicial da produção é o mercado chinês, mas a BYD já manifestou intenção de levar a marca Yangwang a mercados internacionais selecionados.

A Europa está no radar, mas com um posicionamento cauteloso, dado o grau de exigência do público europeu neste segmento e as fortes regulamentações.

O lançamento fora da China dependerá da receção local e da maturidade da infraestrutura de suporte a veículos elétricos de alta performance.

Características técnicas e desempenho

O Yangwang U9 impressiona com os seguintes dados:

Potência combinada: mais de 1.300 cv (quatro motores elétricos independentes)

Aceleração dos 0 aos 100 km/h: cerca de 2 segundos

Autonomia (CLTC): cerca de 450 km

Arquitetura elétrica: 800V, compatível com carregamento ultrarrápido

Sistema de suspensão inteligente DiSus-X, que permite, entre outras funções, “saltar” com o carro parado (literalmente)

Interior com acabamento premium, ecrãs digitais múltiplos e controlo central avançado com integração de IA

O design exterior é futurista, agressivo e aerodinâmico, com portas em asa de gaivota e uma silhueta digna de um supercarro de topo.

Mercado e concorrência

O preço oficial na China é de cerca de 1,68 milhões de yuan, o que equivale a aproximadamente 215.000 euros à taxa de câmbio atual.

Este valor coloca o U9 como alternativa direta a modelos como:

Porsche Taycan Turbo GT

Rimac Nevera (embora este seja muito mais caro)

Lotus Evija (também num segmento de preço superior)

Ferrari SF90 Stradale (híbrido, não 100% elétrico)

Apesar do preço inferior a muitos concorrentes europeus, o U9 não compromete na inovação ou na qualidade tecnológica, sendo visto como um símbolo da nova confiança industrial chinesa.

Chegada à Europa: quando e como?

A BYD já opera em vários mercados europeus com os seus modelos elétricos de passageiros e comerciais, o que poderá abrir caminho para uma futura entrada da marca Yangwang.

No entanto:

A homologação do U9 para o mercado europeu ainda não foi confirmada.

A estratégia passará, muito provavelmente, por lançamentos limitados e sob encomenda, com foco em mercados de luxo como Alemanha, Suíça, Reino Unido e possivelmente Portugal.

Um modelo de apresentação em feiras de automóveis e eventos de luxo poderá preceder a entrada formal.

O Yangwang U9 é mais do que um supercarro elétrico chinês: é um manifesto tecnológico da BYD. Através deste modelo, a marca não pretende apenas competir — quer redefinir o que um supercarro pode ser na era elétrica.

Resta saber se o mercado europeu, tradicionalmente cético em relação a marcas chinesas no segmento de luxo, estará pronto para aceitar este novo concorrente.

Se chegar, o U9 poderá ser uma das maiores surpresas do mercado automóvel de alta performance dos próximos anos.