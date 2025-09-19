PSP alerta para burlas por falsos acidentes
As burlas com falsos acidentes são cada vez mais frequentes em Portugal. Só este ano as autoridades já receberam mais de 100 denúncias. Saiba qual o Modus Operandi dos burlões.
Alguns criminosos simulam falsos acidentes, acusando-o de ter embatido na viatura deles e exigindo, de imediato, dinheiro para o alegado arranjo. Nesses casos, a PSP refere que:
- Não ceda à pressão emocional.
- Não efetue pagamentos ou transferências.
- Contacte a PSP.
A PSP deixa também alguns conselhos:
As autoridades referem também que este tipo de burla já está tão avançado que, em algumas situações, o criminoso apresenta à vítima um terminal de pagamento automático, forçando que proceda ao pagamento imediato.
A PSP e a GNR têm reforçado os alertas à população, especialmente aos mais vulneráveis. Este fenómeno está ligado a redes de crime organizado que exploram o medo e o instinto de proteção familiar.
Ando sempre com um belo presente na cintura para ajudar essas tentativas. Ficam logo com o problema resolvido.
Normalmente são membros de “famílias”… pode-se dizer famílias, como nos OCS?
Estes criminosos aproveitam-se especialmente dos mais vulneráveis, nomeadamente idosos, que são pressionados e intimidados a pagar. Infelizmente, quando são apanhados as penas são leves.
Nas situações de pagamento imediato, com recurso a terminal de pagamento automático. é possível rastrear para onde vai o dinheiro.
Isto é o resultado da falta de segurança nas nossas estradas, o resultado de 8 anos de socialismo, pois o enorme montante de impostos que nós condutores pagamos, em combustível, IUC, seguros, inspeção automóvel, portagens, estacionamento, etc. Merecíamos ter muito mais segurança! Mas polícia ou GNR, quando circulamos nas nossas estradas, nem vê-los!
Exige-se mais segurança e respeito nas nossas estradas !!
O povo português tem exigir muito mais e deixar de ser manso com governantes que assobiam para o lado!