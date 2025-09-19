PplWare Mobile

PSP alerta para burlas por falsos acidentes

Autor: Pedro Pinto

  1. Eu says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:26

    Ando sempre com um belo presente na cintura para ajudar essas tentativas. Ficam logo com o problema resolvido.

  2. Nuno says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:31

    Normalmente são membros de “famílias”… pode-se dizer famílias, como nos OCS?

  3. AO says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:48

    Estes criminosos aproveitam-se especialmente dos mais vulneráveis, nomeadamente idosos, que são pressionados e intimidados a pagar. Infelizmente, quando são apanhados as penas são leves.
    Nas situações de pagamento imediato, com recurso a terminal de pagamento automático. é possível rastrear para onde vai o dinheiro.

  4. Carlos Silva says:
    19 de Setembro de 2025 às 11:26

    Isto é o resultado da falta de segurança nas nossas estradas, o resultado de 8 anos de socialismo, pois o enorme montante de impostos que nós condutores pagamos, em combustível, IUC, seguros, inspeção automóvel, portagens, estacionamento, etc. Merecíamos ter muito mais segurança! Mas polícia ou GNR, quando circulamos nas nossas estradas, nem vê-los!
    Exige-se mais segurança e respeito nas nossas estradas !!
    O povo português tem exigir muito mais e deixar de ser manso com governantes que assobiam para o lado!

