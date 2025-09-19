PSP alerta para burlas por falsos acidentes

As burlas com falsos acidentes são cada vez mais frequentes em Portugal. Só este ano as autoridades já receberam mais de 100 denúncias. Saiba qual o Modus Operandi dos burlões.

Alguns criminosos simulam falsos acidentes, acusando-o de ter embatido na viatura deles e exigindo, de imediato, dinheiro para o alegado arranjo. Nesses casos, a PSP refere que:

Não ceda à pressão emocional.

Não efetue pagamentos ou transferências.

Contacte a PSP.

A PSP deixa também alguns conselhos:

As autoridades referem também que este tipo de burla já está tão avançado que, em algumas situações, o criminoso apresenta à vítima um terminal de pagamento automático, forçando que proceda ao pagamento imediato.

A PSP e a GNR têm reforçado os alertas à população, especialmente aos mais vulneráveis. Este fenómeno está ligado a redes de crime organizado que exploram o medo e o instinto de proteção familiar.