Não espere, pois o Renault 5, o R4 e o novo Twingo não terão versões a gasolina…

Os saudosistas poderiam estar a aguardar que a Renault lançasse versões a gasolina dos seus icónicos modelos redesenhados. Contudo, fontes da empresa revelaram que o Renault 5, o R4 e o novo Twingo não terão versões térmicas.

A Renault tem presenteado o público com o regresso de modelos icónicos, redesenhados para o presente e futuro. Contudo, uma vez que nem todos estão ainda prontos para adotar uma mobilidade elétrica, poderia haver quem aguardasse a chegada desses carros com um motor de combustão interna.

De facto, conforme conhecemos, os renascidos Renault 5, Renault 4 e Twingo são todos elétricos e partilham a mesma plataforma AmpR Small, concebida exclusivamente para veículos eletrificados.

Segundo Vittorio d'Arienzo, responsável pelos veículos elétricos da Renault, durante uma entrevista exclusiva à Autocar, estes modelos não terão uma versão a gasolina.

Quando se faz uma escolha como a nossa, que é muito forte, de dar total liberdade aos designers relativamente à plataforma, o resultado são carros com uma saliência dianteira supercurta, saliência das rodas supercurta e pneus grandes, e isso é para obter uma boa estabilidade e um bom espaço interior. Imagine como seria colocar nesses carros até mesmo um motor de dois cilindros muito mau, como o que a BMW tirou de uma motocicleta [para o extensor de alcance do i3], onde o colocaram na bagageira com o escapamento, o arrefecimento e o depósito. Tu vais destruir o carro. Não funciona.

Embora parecesse possível que a empresa francesa pudesse encaixar um motor a gasolina em pelo menos um dos seus modelos do passado, depois de a Horse Powertrain - uma joint venture detida pela Renault e pelo conglomerado chinês Geely - ter revelado uma configuração de extensor de autonomia que poderia ser adaptada aos veículos elétricos, o responsável esclareceu que tal não acontecerá.

O facto de a marca construir o carro sobre a plataforma AmpR Small, especialmente desenhada para carros elétricos, impossibilita essa adaptação.