Seria capaz? São 240 km em linha reta: a estrada que testa os limites do condutor

A estrada com a reta mais longa do mundo é um verdadeiro desafio mental: 240 km sem curvas, em pleno deserto e com tráfego de camiões. Não é para qualquer um este desafio!

A estrada em causa é a Highway 10 da Arábia Saudita e detém o recorde Guinness como a estrada reta mais longa do planeta.

Conduzir mais de duas horas sem virar o volante

Imagine conduzir durante mais de duas horas sem rodar o volante nem um único grau. Sem curvas, sem inclinações visíveis, sem alterações no horizonte.

Esta é a realidade da Highway 10 da Arábia Saudita, que detém o recorde Guinness como a estrada reta mais longa do planeta, com um troço de 240 quilómetros totalmente linear.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Um eixo estratégico com origem real

A Highway 10 estende-se ao longo de 1.480 quilómetros desde Ad Darb até à fronteira com os Emirados Árabes Unidos, mas é o segmento entre Haradh e Al Batha que tem captado todas as atenções.

A estrada foi originalmente construída como via privada para o rei Fahd da Arábia Saudita, embora hoje seja uma artéria essencial para o transporte de mercadorias entre o centro e o oeste do país e os Emirados.

No coração do maior deserto de areia do mundo

A estrada atravessa o Rub’ al Khali, conhecido como Rub' al-Khālī, em português, Quarto Vazio, o maior deserto de areia do planeta.

A própria paisagem explica a possibilidade de construir uma reta tão extensa: não há montanhas a contornar, vales a ultrapassar ou acidentes geográficos a evitar.

Apenas areia até onde a vista alcança. A infraestrutura está totalmente asfaltada e conta sobretudo com duas faixas em cada sentido, suportando tráfego intenso de camiões que cruzam o deserto.

Velocidades máximas e limitações reais

A velocidade máxima permitida varia conforme o tipo de veículo: até 120 km/h para ligeiros em troços rápidos, 100 km/h para autocarros e 80 km/h para camiões.

Embora em 2018 tenham sido anunciados limites superiores de até 140 km/h para veículos ligeiros nalguns troços, a circulação constante de transporte pesado torna difícil manter essas velocidades na prática.

O desafio psicológico de uma estrada sem fim

Conduzir na estrada mais reta do mundo está longe de ser tão simples como parece, sobretudo pela fadiga. A monotonia do deserto e a ausência total de estímulos visuais podem provocar sonolência e até uma desconexão perigosa ao volante.

Junta-se a isto o risco ocasional de camelos a atravessar a via. Assim, apesar do percurso ser “fácil” de conduzir, mentalmente pode tornar-se numa verdadeira provação. Não é por acaso que figura no site Dangerous Roads.

Medidas de segurança para combater a monotonia

Consciente dos riscos de uma estrada tão monótona, o Ministério dos Transportes e Logística saudita implementou várias melhorias de segurança, incluindo bermas asfaltadas, marcas refletoras no pavimento, barreiras de proteção, sinalização quilométrica e placas de orientação e aviso. Aqui, a atenção do condutor é essencial, sobretudo numa via com tão poucas variações.

Antes de a Highway 10 conquistar o título, a Eyre Highway, na Austrália, mantinha o recorde com um troço reto de 146 quilómetros através do deserto de Nullarbor. Embora quase 100 quilómetros mais curta, continua a ser uma das experiências de condução mais singulares do continente.