Seria capaz? São 240 km em linha reta: a estrada que testa os limites do condutor
A estrada com a reta mais longa do mundo é um verdadeiro desafio mental: 240 km sem curvas, em pleno deserto e com tráfego de camiões. Não é para qualquer um este desafio!
A estrada em causa é a Highway 10 da Arábia Saudita e detém o recorde Guinness como a estrada reta mais longa do planeta.
Conduzir mais de duas horas sem virar o volante
Imagine conduzir durante mais de duas horas sem rodar o volante nem um único grau. Sem curvas, sem inclinações visíveis, sem alterações no horizonte.
Esta é a realidade da Highway 10 da Arábia Saudita, que detém o recorde Guinness como a estrada reta mais longa do planeta, com um troço de 240 quilómetros totalmente linear.
Um eixo estratégico com origem real
A Highway 10 estende-se ao longo de 1.480 quilómetros desde Ad Darb até à fronteira com os Emirados Árabes Unidos, mas é o segmento entre Haradh e Al Batha que tem captado todas as atenções.
A estrada foi originalmente construída como via privada para o rei Fahd da Arábia Saudita, embora hoje seja uma artéria essencial para o transporte de mercadorias entre o centro e o oeste do país e os Emirados.
No coração do maior deserto de areia do mundo
A estrada atravessa o Rub’ al Khali, conhecido como Rub' al-Khālī, em português, Quarto Vazio, o maior deserto de areia do planeta.
A própria paisagem explica a possibilidade de construir uma reta tão extensa: não há montanhas a contornar, vales a ultrapassar ou acidentes geográficos a evitar.
Apenas areia até onde a vista alcança. A infraestrutura está totalmente asfaltada e conta sobretudo com duas faixas em cada sentido, suportando tráfego intenso de camiões que cruzam o deserto.
Velocidades máximas e limitações reais
A velocidade máxima permitida varia conforme o tipo de veículo: até 120 km/h para ligeiros em troços rápidos, 100 km/h para autocarros e 80 km/h para camiões.
Embora em 2018 tenham sido anunciados limites superiores de até 140 km/h para veículos ligeiros nalguns troços, a circulação constante de transporte pesado torna difícil manter essas velocidades na prática.
O desafio psicológico de uma estrada sem fim
Conduzir na estrada mais reta do mundo está longe de ser tão simples como parece, sobretudo pela fadiga. A monotonia do deserto e a ausência total de estímulos visuais podem provocar sonolência e até uma desconexão perigosa ao volante.
Junta-se a isto o risco ocasional de camelos a atravessar a via. Assim, apesar do percurso ser “fácil” de conduzir, mentalmente pode tornar-se numa verdadeira provação. Não é por acaso que figura no site Dangerous Roads.
Medidas de segurança para combater a monotonia
Consciente dos riscos de uma estrada tão monótona, o Ministério dos Transportes e Logística saudita implementou várias melhorias de segurança, incluindo bermas asfaltadas, marcas refletoras no pavimento, barreiras de proteção, sinalização quilométrica e placas de orientação e aviso. Aqui, a atenção do condutor é essencial, sobretudo numa via com tão poucas variações.
Antes de a Highway 10 conquistar o título, a Eyre Highway, na Austrália, mantinha o recorde com um troço reto de 146 quilómetros através do deserto de Nullarbor. Embora quase 100 quilómetros mais curta, continua a ser uma das experiências de condução mais singulares do continente.
Dentro de 30 anos estes sauditas estão a comer areia e alguns deles – poucos – a beber água do mar.
Por tanto a estrada ideal para os veículos automatizados. É só ligar o sistema automático e aquilo segue sempre em frente.