Tesla: condutores terão de pagar mensalmente por recursos que os carros já tinham

A Tesla deixou de incluir algumas funcionalidades de assistência à condução nos novos veículos vendidos nos Estados Unidos e no Canadá, passando a exigir que os clientes que pretendam condução automatizada e tecnologia semelhante paguem uma subscrição mensal mais abrangente de 99 dólares.

O diretor-executivo da Tesla tem estado focado em aumentar as receitas provenientes da tecnologia de veículos autónomos baseada em Inteligência Artificial (IA), segundo a Reuters, tanto nos automóveis como nos robotáxis.

Ainda que as vendas de veículos elétricos ainda representem a maior parte das receitas da empresa, os investidores estão ansiosos por ver se a Tesla consegue ganhar dinheiro com a IA.

Aliás, segundo a agência noticiosa, grande parte da valorização da Tesla, estimada em 1,4 biliões de dólares (em inglês, $1.4 trillion), depende dessa aposta.

Mais, ter 10 milhões de subscrições do seu Full Self-Driving é um dos objetivos incluídos no pacote de remuneração de Elon Musk para a próxima década.

Agora, a Tesla está a redesenhar a forma como os seus carros conduzem sozinhos, ou quanto os proprietários pagam por essa ajuda.

Mais concretamente, a empresa está a eliminar o Autopilot e a remover o Autosteer das versões do Model 3 e Model Y, encaminhando os clientes para a subscrição Full Self-Driving como a única forma de terem condução automatizada.

O descontentamento dever-se-á ao facto de o Autopilot servir, há mais de uma década, como o sistema fundamental de assistência ao condutor da Tesla, combinando o Cruise Control Adaptativo com o Autosteer.

Tesla muda estratégia nos Estados Unidos e Canadá

Num cenário de transformação, os novos compradores da Tesla continuarão a receber o Traffic Aware Cruise Control, uma funcionalidade que mantém uma velocidade definida e acompanha o tráfego a uma distância segura, incluído na compra.

Contudo, o Autosteer, um recurso que mantém o veículo centrado na via em autoestradas, deixará de ser disponibilizado de série.

Nos Estados Unidos e no Canadá, a Tesla decidiu deixar de oferecer o Autopilot, que incluía o Autosteer, e deixou, também, de vender o Enhanced Autopilot, que permitia mudar de via.

Agora, os clientes que pretendam esse nível de assistência terão de adquirir a subscrição Full Self-Driving (Supervisionado) por 99 dólares mensais. Este conduz o veículo em ruas urbanas e exige monitorização do condutor.

Na semana passada, a Tesla anunciou que deixará de disponibilizar o Full Self-Driving como compra única de 8000 dólares a partir de 14 de fevereiro.

Na mesma altura, Musk afirmou que o preço da subscrição do Full Self-Driving irá aumentar ao longo do tempo, à medida que as capacidades do software forem melhorando.

