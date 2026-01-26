Portugal participa em investimento de 129 milhões de euros para supercomputação com IA

Portugal vai participar num investimento estratégico de 129 milhões de euros da União Europeia para reforçar a capacidade de supercomputação dedicada à Inteligência Artificial, através do MareNostrum 5, um dos supercomputadores mais avançados da Europa, instalado no Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Este projeto resulta de uma parceria entre Portugal, Espanha e Turquia, com a participação nacional assegurada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), com o apoio do CNCA – Centro Nacional de Computação Avançada e financiamento proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A nova configuração do MareNostrum 5 será especialmente otimizada para workloads de IA, permitindo acelerar o desenvolvimento de modelos avançados e aplicações em várias áreas estratégicas, como:

Saúde

Clima e ambiente

Agricultura

Energia

Comunicações

Administração Pública

Este reforço tecnológico permitirá analisar grandes volumes de dados e executar algoritmos complexos com maior rapidez e eficiência.

Com este investimento, Portugal consolida o seu papel na área da computação de alto desempenho. O país acolhe já o supercomputador Deucalion, que apoiou mais de 350 projetos e cerca de 1.000 utilizadores desde a sua entrada em funcionamento.