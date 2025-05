Chegou o novo BYD Dolphin Surf: um carro para as cidades a partir de 16.980 euros

"Esperávamos, desejávamos, conseguimos": o modelo mais acessível da BYD já está disponível em Portugal. A partir de 16.980 euros (+ IVA) , o BYD Dolphin Surf combina uma aparência desportiva com um habitáculo espaçoso e prático, ideal para a vida na grande cidade.

É o décimo modelo a ser lançado pela BYD em Portugal, em apenas dois anos, e chega para por fim à ideia de que os carros elétricos são inacessíveis.

Ideal para as ruas estreitas das cidades e os espaços de estacionamento apertados, o novo modelo 100% elétrico da BYD conta com 3990 mm de comprimento, 1720 mm de largura, 1590 mm de altura e 2500 mm de distância entre eixos.

Além de estar equipado com a reconhecida Blade Battery da BYD, este novo modelo utiliza a e-Platform 3.0, proporcionando boa habitabilidade e uma capacidade de bagageira que são comparáveis a modelos de classe superior.

Design moderno num carro elétrico para todos

O novo BYD Dolphin Surf, que estamos a receber em Portugal e na Europa, tem um design distinto, que se destaca pela combinação de funcionalidade com um sentido de diversão desportiva.

Na lateral, o veículo tem um perfil em arco único que ajuda a proporcionar um amplo espaço de habitáculo para a sua classe, e um contorno largo da carroçaria que se eleva ao longo da lateral do modelo para lhe dar um aspeto dinâmico reforçado pelas jantes de 15 ou 16 polegadas de série.

Com as linhas dos faróis frontais bem definidas, a traseira do novo BYD apresenta um spoiler de tejadilho, com linha prolongada, ajudando a limpar o fluxo de ar e melhorar a eficiência aerodinâmica.

Dolphin Surf chega equipado com um trunfo da BYD

Por baixo da carroçaria do BYD Dolphin Surf encontra-se um dos seus trunfos: a e-Platform 3.0, líder na indústria.

Concebida especificamente para veículos elétricos, esta plataforma incorpora a Blade Battery, marca registada da BYD, que utiliza fosfato de ferro e lítio (LFP) para níveis mais elevados de durabilidade e segurança do que as baterias para elétricos tradicionais, sem a utilização de cobalto.

O novo BYD Dolphin Surf está disponível em duas versões da Blade Battery: 30 kWh (versão Active) e 43,2 kWh (Boost e Comfort), que proporcionam até 322 km de autonomia combinada WLTP.

Segundo a marca, a autonomia WLTP em cidade atinge os 507 km, demonstrando que um único carregamento pode ser suficiente para muitos clientes urbanos conduzirem o seu automóvel durante vários dias em deslocações normais.

No coração do veículo está ainda o primeiro sistema de propulsão elétrica 8 em 1 produzido em série no mundo, que combina:

Motor de tração; Redutor; Carregador; Conversor DC; Caixa de distribuição de energia de alta tensão; Controlador de gestão da bateria; Unidade de controlo do veículo; Controlador do motor num único módulo.

Isto maximiza a utilização do espaço e melhora a eficiência, dois fatores particularmente importantes num veículo urbano compacto.

O novo BYD Dolphin Surf está disponível com várias opções de potência:

A versão Active (base) combina a bateria de 30 kWh com um motor de 65 kW para uma aceleração dos 0-100 km/h de 11,1 segundos.

combina a bateria de 30 kWh com um motor de 65 kW para uma aceleração dos 0-100 km/h de 11,1 segundos. A versão Boost (maior autonomia) apresenta o mesmo motor, mas a Blade Battery de 43,2 kWh (0-100 km/h em 12,1 segundos).

apresenta o mesmo motor, mas a Blade Battery de 43,2 kWh (0-100 km/h em 12,1 segundos). A versão Comfort (topo de gama) combina a bateria de maior capacidade com o motor mais potente da sua classe (115 kW/220 Nm), reduzindo o tempo de aceleração dos 0- 100km/h para 9,1 segundos.

Tecnologia de segurança e assistência ao condutor

O novo BYD Dolphin Surf privilegia a segurança e aposta em caraterísticas de assistência ao condutor.

A carroçaria, assente na e-Platform 3.0, é de aço de alta resistência (68,2%) para garantir uma estrutura segura, enquanto a composição química (LFP) e a construção da Blade Battery ajudam-na a passar o teste de penetração de pregos, uma das avaliações de segurança mais exigentes da indústria automóvel.

O habitáculo inclui airbags para o condutor e passageiro dianteiro, bem como airbags laterais de cortina e airbags laterais nos bancos dianteiros.

Todas as versões do novo 100% elétrico recebem um Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) de série, com um conjunto de ajudas, de entre as quais:

Controlo de velocidade de cruzeiro inteligente;

Travagem automática de emergência;

Assistência à saída da faixa de rodagem;

Controlo inteligente de máximos.

A lista de equipamento de segurança inclui, também, um sistema de controlo da pressão dos pneus, uma função de chamada de emergência e fechaduras de segurança para crianças.

Preço e disponibilidade do BYD Dolphin Surf

O novo BYD Dolphin Surf está disponível em Portugal com quatro opções exteriores de cor: Lime Green, Polar Night Black, Apricity White e Ice Blue, e interior Black and Grey. Prevê-se que as primeiras unidades cheguem aos clientes a partir de junho.

Tal como acontece com os restantes modelos da BYD, todas as versões do novo modelo 100% elétrico são fornecidas com as seguintes condições de garantia de série: garantia geral de seis anos, e garantia para a bateria e motor elétrico de oito anos.

O novo BYD Dolphin Surf estará disponível, a partir de junho, em Portugal, pelos seguintes preços (PVP sem despesas de legalização e transporte):