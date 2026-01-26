Tem 70 anos e usa IA todos os dias: como este funcionário parou de “encolher os ombros”

A adoção de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) no trabalho tem crescido rapidamente em todo o mundo, transformando tarefas e decisões diárias. Este funcionário, de 70 anos, usa a tecnologia todos os dias e, segundo ele, tem sido verdadeiramente útil.

À medida que empresas e profissionais exploram ferramentas capazes de escrever e-mails, gerar código, resumir documentos extensos ou criar imagens, a adoção de IA no trabalho tem crescido globalmente.

De fcato, este boom tecnológico tem transformado a forma como as pessoas desempenham tarefas e tomam decisões no dia a dia.

Nos Estados Unidos, esta tendência é particularmente visível: um novo inquérito da Gallup Workforce, realizado no final do ano passado com mais de 22.000 trabalhadores, revela que cerca de 12% dos adultos empregados utilizam IA diariamente no seu trabalho.

Mais, aproximadamente um quarto dos trabalhadores recorre a IA com frequência, definido como pelo menos algumas vezes por semana, enquanto quase metade utiliza a tecnologia algumas vezes por ano.

Estes dados são particularmente interessantes, considerando que, em 2023, apenas 21% afirmavam usar IA pelo menos ocasionalmente, e destacam o impacto do crescimento comercial impulsionado pelo ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa.

Nunca é tarde demais para aprender

Embora muitos trabalhadores mais velhos possam enfrentar dificuldade em acompanhar a rápida adoção da tecnologia e da IA, tornando mais desafiante para alguns acompanhar mudanças que alteram significativamente os métodos de trabalho, Gene Walinski não parece ser um desses casos.

Com 70 anos, o funcionário da Home Depot é um dos colaboradores que adota a IA no trabalho, recorrendo a um assistente no seu telemóvel pessoal aproximadamente de hora a hora durante um turno.

O obejtivo é poder responder melhor a perguntas sobre produtos com os quais não está "100% familiarizado", na secção de material eléctrico da loja de New Smyrna Beach, na Flórida.

Acho que o meu trabalho sofreria se não o pudesse fazer, porque haveria muitos ombros encolhidos e "não sei" e os clientes não querem ouvir isso.

Contou Gene Walinski, conforme citado pela revista norte-americana Fortune.

Ainda que a Home Depot não lhe tenha pedido para usar IA quando começou a trabalhar na loja, no ano passado, depois de uma carreira de décadas no setor automóvel, a empresa não tentou impedi-lo, deixando ao seu critério a utilização da tecnologia.

Sobre a possibilidade de eventualmente ser substituído pela IA, ele afirmou que "não está nada preocupado".

A interação humana é realmente o que uma loja como a minha valoriza. Tudo gira em torno das pessoas.

Outras áreas que têm beneficiado da IA

Embora o uso frequente de IA esteja a crescer entre muitos trabalhadores, a adoção da IA mantém-se mais elevada entre aqueles que trabalham em áreas relacionadas com tecnologia, segundo a mesma revista.

Cerca de seis em cada 10 trabalhadores em tecnologia afirmam usar IA com frequência, e aproximadamente três em cada 10 dizem fazê-lo diariamente.

No setor financeiro, no qual a IA cresce, também, a cada dia, o banqueiro de investimentos no Bank of America, em Nova Iorque, Andrea Tanzi, de 28 anos, afirmou usar ferramentas de IA todos os dias para sintetizar documentos e conjuntos de dados que, de outra forma, levar-lhe-iam várias horas a analisar.

Além disso, contou que recorre ao chatbot interno do banco, Erica, para ajudar em tarefas administrativas.

Na área da educação, a IA é, também, importante: Joyce Hatzidakis, de 60 anos, é professora de artes numa escola secundária, em Riverside, na Califórnia, e contou ter começado a experimentar chatbots de IA para "aprimorar" a sua comunicação com os pais.

Posso escrever uma nota sem me preocupar com o que digo e depois indicar o tom que quero. E, depois, quando a leio novamente, se não estiver bem, posso editá-la outra vez. Tenho recebido menos reclamações de pais.

Como fica cada vez mais claro, a IA pode tornar-se uma aliada poderosa, mesmo para os trabalhadores mais velhos que não cresceram com a tecnologia.

Ao abraçarem a IA, conseguem potencializar a sua experiência e conhecimento, tornando o trabalho mais eficiente e permitindo manter-se relevantes num mercado cada vez mais digital.