Combustíveis: preços para a próxima semana (6 de outubro a 12 de outubro)
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Hoje, temos boas notícias.
Combustíveis: gasolina e gasóleo descem
Na próxima semana, as previsões indicam que ambos os combustíveis serão alvo de descida. A partir de segunda-feira, pode esperar uma descida de dois cêntimos no gasóleo e de 0,5 cêntimo na gasolina.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Isto numa semana em que o Brent/Crude baixaram cerca de 6% nos mercados, com o dolar a ficar mais ou menos estável. Pode ser que um dia eu perceba qual é o racional desta palhaçada.
Se tivessem aumentado os mesmos 6%, o aumento da Gasolina/Gasóleo seria entre 3 e 4 centimos certamente.
É simples:
– Vais à página da ENSE e vês quais são as fórmulas de cálculo dos preços de referência da gasolina e do gasóleo
– Depois vais ver a evolução das correspondentes cotações CIF NWE usadas nas fórmulas (se encontrares atualizadas diz-me porque as que conheço, gratuitas, são publicadas com uma semana de atraso, como as da EPCOL).
Esqueçam até ao final das eleições não sobe nada, na semana a seguir as eleições pumbaaaa.