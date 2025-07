Será mesmo? Autonomia do Xiaomi YU7 é menor que a anunciada

O Xiaomi YU7 chegou com grande interesse do mercado. Ainda que esteja limitado à China, muitos querem que a Xiaomi alargue a sua presença. Mesmo assim, há algo a ter em conta. Parece que este carro elétrico não terá cumprido a sua promessa de alcance. Os testes realizados revelam que atingiu apenas 65% do alcance anunciado de 760 quilómetros.

Do papel à realidade

O SUV elétrico YU7 da Xiaomi não atingiu a promessa de autonomia nos testes independentes. Em testes conduzidos pela publicação chinesa Sohu, o modelo YU7 Max atingiu apenas 65% da autonomia de 760 quilómetros declarada pelo fabricante. O veículo foi considerado capaz de atingir uma autonomia real de 492 quilómetros com uma única carga.

O teste foi realizado com um YU7 Max equipado com jantes de 21 polegadas. A pressão dos pneus foi ajustada para 2,9 bar e o modo de condução foi definido para "Conforto". Apenas o condutor e um passageiro estavam sentados na cabine, e a temperatura do ar condicionado foi mantida entre os 23 e os 24 graus Celsius.

A temperatura exterior foi de 30 graus Celsius. O veículo foi testado num percurso circular de 84 quilómetros a uma velocidade constante de aproximadamente 100 km/h. Durante o teste, o veículo percorreu um total de 492 quilómetros. Desta distância, foram percorridos 483 quilómetros até o indicador de autonomia ser zero, e os restantes 9 quilómetros foram percorridos até a bateria descarregar completamente.

A autonomia declarada da Xiaomi de 750 quilómetros, de acordo com a norma CLTC (Ciclo de Teste de Veículos Ligeiros da China), é 258 quilómetros inferior à autonomia real. O ciclo CLTC é conhecido por produzir resultados mais otimistas em comparação com as normas europeias WLTC (World-Harmonized Light Vehicle Test Cycle).

No entanto, a diferença no YU7 Max indica um desvio que vai além disso. De acordo com dados de testes independentes, o consumo médio de energia do veículo foi registado em 20,2 kWh por cada 100 quilómetros.

O desempenho de carregamento foi outro fator notável nos testes. A bateria do veículo carregou de 0 a 100% em 37 minutos e de 5% a 70% em apenas 14 minutos. Embora estes números demonstrem a robusta infraestrutura de carregamento rápido do YU7 Max, o desvio de alcance parece suficientemente significativo para fazer com que os utilizadores reavaliem as suas expectativas.