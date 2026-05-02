Widgets estão a chegar ao Android Auto para mudar esta proposta da Google

Com o Android Auto cada vez mais ativo e mais usado, é normal que surgem melhorias e novidades. Agora, a Google atualizou o suporte de widgets no ecrã inicial do Android Auto. Estes estão a ser preparados e podem chegar muito em breve. Desubra todas as novidades que estão a chegar a esta nova interface.

Widgets estão a chegar ao Android Auto

A Google continua a melhorar o tão aguardado suporte de widgets no ecrã inicial da sua popular plataforma para automóveis, o Android Auto. Esta funcionalidade, cujo nome de código no ano passado era "Earth", está a tornar-se muito mais estável e fácil de usar com as novas atualizações. A análise da versão 16.8.161804-release.daily do Android Auto indica que o projeto está a aproximar-se da fase final.

A interface de instalação, que inicialmente parecia bastante complexa e incompleta, está a dar lugar a uma estrutura altamente refinada, semelhante à experiência em smartphones. Anteriormente conhecido apenas por um nome de código, a funcionalidade está agora integrada no sistema com o nome "Widgets do carro".

Google quer mudar proposta para os carros

Os utilizadores visualizam um seletor de widgets que lista os widgets em destaque e todas as opções, semelhante à experiência do ecrã inicial dos seus telefones. A possibilidade de visualizar como ficarão os widgets após a seleção melhora significativamente a experiência do utilizador. Além disso, a barra de pesquisa adicionada na parte superior da interface torna a localização do widget desejado muito mais rápida e prática.

Estas inovações são notáveis ​​como parte das recentes atualizações importantes do Android Auto, como a integração com o Gemini. Embora a Google não tenha anunciado oficialmente quando é que esta funcionalidade estará disponível ao público, o próximo evento Google I/O oferece uma plataforma adequada para tais anúncios.

Novos ícones meteorológicos a caminho

Além do suporte para widgets, também são notórias algumas pequenas melhorias visuais no Android Auto. O sistema está a preparar-se para incorporar ícones novos e atualizados para o cartão de previsão do tempo. Atualmente, nem o suporte para widgets nem os novos ícones meteorológicos estão disponíveis. No entanto, a análise dos ficheiros APK sugere que a Google pode lançar estas melhorias a qualquer momento.

Recorde-se que estes tipos de recursos nem sempre chegam à versão final. Ainda assim, o trabalho meticuloso da Google na interface indica uma experiência de condução mais personalizável para os utilizadores do Android Auto.