Samsung confirma! Galaxy Z Fold7 e Flip7 batem recordes de vendas

Seis anos após o lançamento do primeiro Galaxy Fold, os smartphones dobráveis da Samsung mostram finalmente relevância. A última geração, revelada no início de julho, está a atrair um grande número de consumidores. O Galaxy Z Fold7 e o Flip7 tiveram os seus melhores lançamentos até agora.

Galaxy Z Fold7 e Flip7 batem recordes de vendas

Disponíveis nas lojas há alguns dias, os novos smartphones dobráveis da Samsung estão a ter um enorme sucesso. Depois dos rumores deste sucesso, a fabricante confirmou este cenário optimo para a marca.

O grupo coreano anunciou que as pré-encomendas do Galaxy Z Fold7 e Flip7 aumentaram mais de 25% em comparação com a geração do ano passado nos Estados Unidos. As operadoras parceiras, por sua vez, registaram um aumento de 60% nestas mesmas pré-encomendas.

Apesar do seu elevado preço, o Galaxy Z Fold 7 foi o que recebeu mais pré-encomendas. Aqui temos um aumento de 50% em relação ao Fold 6. A marca adiantou que este é o melhor lançamento de um dispositivo Z Fold nos EUA até à data. Adiantou ainda que os consumidores estão agora a ver os benefícios, e não as desvantagens, da experiência dobrável.

Smartphones dobráveis da Samsung são um sucesso

A Samsung apostou deforma muito forte nesta sua nova linha. O Galaxy Z Fold7, em particular, ficou mais fino, e as sua forma agora faz com que pareça um smartphone normal quando dobrado. Quanto ao Flip7, o seu ecrã exterior, que ocupa toda a superfície da aba, confere-lhe um aspeto elegante.

A Samsung destacou também o desempenho do Z Fold7 azul, que representa quase metade das pré-encomendas, enquanto até agora o preto era a cor preferida para esta família. Outras informações indicam que desde 2024, têm observado um aumento significativo no número de mulheres compradoras de modelos Fold. A marca vai continuar a monitorizar de perto para os seus nossos dispositivos mais recentes.

Este entusiasmo é encorajador para todo o setor dos dobráveis e deve agradar à Apple. Estará alegadamente a preparar o seu primeiro iPhone dobrável para o próximo ano. No entanto, é necessário olhar aos números. A Samsung vendeu bem menos de 10 milhões dos seus modelos Fold anteriores. Isto é muito baixo em comparação com os smartphones clássicos, que vendem dezenas ou mesmo centenas de milhões de unidades.