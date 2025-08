Novidades no Prime Video para agosto de 2025

Com o calor a não dar tréguas, o melhor talvez seja mesmo ficar por casa, a desfrutar de séries e filmes. Para que ideias não lhe faltem, conheça as estreias que o Prime Video preparou para agosto.

Além das novidades gratuitas, incluindo o português Pátio das Cantigas, o Prime Video disponibiliza Missão: Impossível - O Acerto Final e Bailarina, por exemplo, para compra ou aluguer dentro da plataforma.

Espreite as estreias gratuitas para o mês de agosto.

Dia 1 - Memento Mori - 3.ª Temporada (série)

Augusto (Yon González) prepara um plano de vingança, mas tudo se complica quando se envolve com Érika (Olivia Baglivi).

Enquanto o inspetor Sancho (Francisco Ortiz) tenta antecipar os seus passos, Érika descobre uma conspiração ligada à morte da mãe e decide investigar a verdade.

Dia 1 - Todos ao Monte (filme)

Fran e Helen preparam-se para casar e juntar as famílias, mas os filhos têm outros planos - sabotar o casamento a todo o custo.

Dia 1 - Cantar! (filme)

Numa cidade habitada por animais, o dono de um teatro organiza um concurso de canto para tentar salvar o espaço da falência.

Dia 6 - The Pickup (filme)

Na comédia de ação The Pickup, uma simples recolha de dinheiro complica-se quando Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson) são emboscados por um grupo de criminosos liderado pela astuta Zoe (Keke Palmer).

No meio do caos, esta dupla improvável enfrenta perigos inesperados num dia que parece não ter fim.

Dia 8 - O Pátio das Cantigas (filme)

Uma recriação moderna do clássico português, Pátio das Cantigas retrata a vida de um bairro da Lisboa antiga, explorando os desejos, alegrias e tristezas dos seus moradores - sempre com muito humor.

Dia 8 - Amarrados (filme)

Um mal invisível espalha-se pelo mundo, e uma mãe protege os filhos gémeos com a força da família e o refúgio do lar.

Mas quando um dos meninos começa a duvidar da ameaça, a segurança desmorona.

Dia 8 - O Agente Americano (filme)

Ao descobrir que a morte da mulher foi provocada, um ex-chefe da CIA regressa ao mundo da espionagem e alia-se a um antigo inimigo para desvendar uma conspiração que abala tudo o que julgava saber.

Dia 11 - Imaculada (filme)

Cecilia, uma freira americana, chega a um convento isolado em Itália, onde descobre segredos sombrios e horrores ocultos.

Dia 13 - Butterfly (série)

David Jung, ex-agente da inteligência dos EUA, vê-se perseguido por Rebecca, uma agente sociopata designada para o eliminar, quando as consequências de uma decisão passada o assombram.

Dia 13 - Sausage Party: Foodtopia - 2.ª Temporada (série)

Frank, o Salsicha, Brenda e amigos atravessam um portal para o mundo humano em busca dos seus criadores, enfrentando aventuras num reino fascinante e assustador ao longo de seis episódios.

Dia 15 - Betty, a Feia: A História Continua (série)

Vinte anos depois, Betty tenta reconectar-se com a filha adolescente rebelde, Mila, enquanto o seu casamento com Armando desmorona, levando-a a refletir sobre as suas escolhas.

Dia 15 - A Mulher da Casa Abandonada (documentário)

Narrado por Chico Felitti, A Mulher da Casa Abandonada investiga a história real de uma mulher misteriosa que vive numa mansão em ruínas em São Paulo e que, anos antes, fugiu dos EUA onde era acusada de um crime chocante.

Dia 18 - Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um (filme)

Ethan Hunt e a sua equipa do IMF enfrentam a missão mais arriscada de sempre: impedir que uma arma altamente perigosa caia nas mãos erradas.

Dia 20 - O Mapa que me Leva até Ti (filme)

Durante uma viagem à Europa, Heather conhece Jack, um homem enigmático cuja ligação imediata é posta à prova por segredos e escolhas que mudam as suas vidas para sempre.

Dia 22 - Dinheiro Fácil (filme)

Um homem comum investe numa loja de videojogos e, ao partilhar dicas online, desencadeia um movimento viral que enriquece pequenos investidores - até que os bilionários decidem retaliar.

Dia 22 - Longlegs (filme)

Uma agente do FBI é destacada para investigar um assassino em série implacável, mas a descoberta de uma ligação pessoal inesperada com o criminoso lança-a numa corrida contra o tempo.

Dia 22 - A Forja: O Poder da Transformação (filme)

Após terminar o secundário sem rumo definido, Isaiah é impulsionado a repensar as suas escolhas e a procurar um novo caminho para o futuro.

Dia 25 - Upload - 4.ª Temporada (série)

Após a sua morte prematura, a consciência de um homem é transferida para um mundo virtual.

À medida que se adapta à nova realidade, começa a questionar as circunstâncias da sua morte.

Dia 27 - The Terminal List: Dark Wolf (filme)

Série prequela de The Terminal List (2022), acompanha a transformação de Ben Edwards de SEAL da Marinha a agente da CIA.

Dia 28 - O Corvo (filme)

Eric Draven e Shelly Webster, almas gémeas marcadas por um passado sombrio, são brutalmente assassinados.

Eric recebe uma segunda oportunidade para salvar o seu grande amor e parte numa jornada implacável de vingança.

Dia 29 - Escort Boys - 2.ª Temporada (série)

Em Camargue, quatro rapazes em dificuldades começam um negócio de acompanhantes, apoiados pela sua irmã mais nova, Charly.

Dia 29 - Pacto de Redenção (filme)

Um assassino contratado com uma demência rápida procura redenção ao tentar salvar o filho adulto de quem estava afastado.