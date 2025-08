Com este calor, nada melhor que trabalhar de calçoes! Aproveite o desconto

Agosto é um mês quente, provavelmente o mais quente. Para quem trabalha, especialmente em casa, nada melhor que estar confortável. Mas há também quem trabalhe nas férias. Hoje sugerimos uns calções para usar enquanto está à frente do PC (e não só).

Os calções Athleisure para Homem foram desenhados para quem procura versatilidade no dia a dia — do trabalho remoto ao treino ligeiro, da pausa para café ao passeio de fim de tarde. Inspirados na estética athleisure, combinam a leveza do vestuário desportivo com a sofisticação casual que se exige em ambientes urbanos ou profissionais mais descontraídos.

Principais Características dos calções Athleisure

Tecido funcional mistura de algodão, poliéster e elastano para máximo conforto e respirabilidade.

Design minimalista corte limpo, sem logótipos visíveis, ideal para um visual mais sóbrio.

Cintura elástica ajustável com cordão discreto conforto garantido, sem comprometer o estilo.

Bolsos laterais e traseiros funcionais e discretos.

Corte moderno fit regular ou slim, com comprimento ligeiramente acima do joelho.



Disponíveis em cores neutras e sofisticadas como Preto, Cinza Melange, Azul Marinho e Bege Areia — fáceis de combinar com polos, t-shirts ou camisas casuais.

Aproveitem as promoções e ofertas na compra dos calções Athleisure

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir calções Athleisure - cor à sua escolha - com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE. Aproveitam também as ofertas.

calções Athleisure