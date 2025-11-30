E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do que é capaz o OPPO Find X9 Pro, dos novos eletrodomésticos Mijia em Portugal, da internet por satélite Amazon Leo Ultra, e muito mais.

O que era antes apenas possível nos filmes, agora, já está ao serviço do combate ao crime. Nova tecnologia para revelar impressões digitais em munições disparadas.

A Amazon apresentou oficialmente a sua nova aposta para o mercado de internet via satélite, prometendo revolucionar a conectividade global. O serviço, denominado Amazon Leo, chega com uma antena de alto desempenho, a Ultra, que promete velocidades muito superiores às da sua principal concorrente, a Starlink.

Afinal, o futuro das baterias, será estado sólido, uma melhor tecnologia de iões de lítio, serão as LFP ou há algo que poderá mudar todo este paradigma? Há uma investigação que propõe utilizar urina e excrementos humanos para equipar os carros elétricos.

A Xiaomi anunciou o início das vendas, em Portugal, dos novos eletrodomésticos Mijia, marcando mais um passo na expansão do ecossistema inteligente da marca no nosso país.

Certamente já viu e ouviu falar do OPPO Find X9 Pro, um smartphone que tem estado em destaque pelas melhores razões. Hoje, mostramos em detalhe 5 motivos que o tornam a escolha óbvia, trazendo ainda um extra que o coloca a anos-luz da concorrência. É hora de descobrir as 5 (+1) razões para escolher o OPPO Find X9 Pro como o seu próximo smartphone.

Com uma espécie de "papagaio de papel", a China deu um passo importante no campo da energia eólica em alta altitude, testando com sucesso um sistema com 5000 metros quadrados.

A agência espacial norte-americana, NASA, alcançou um marco histórico com o voo inaugural do seu avião experimental X-59. Este evento representa um passo fundamental na missão Quesst, que quer viabilizar uma nova geração de viagens aéreas supersónicas de passageiros.

A NIS2, adotada a nível europeu em 2022, reforça o quadro legal da cibersegurança nos Estados-Membros, impondo novas obrigações a entidades públicas e privadas consideradas críticas. Depois da aprovação em Assembleia da República, o Presidente da República promulgou agora a nova Lei da Cibersegurança.

Os robôs humanoides estão a evoluir gradualmente, apresentando-se cada vez mais preparados para as mais variadas necessidades do dia a dia dos seres humanos. Num marco que não pode passar despercebido, o chinês A2 da AgiBot conquistou um Guinness World Record para a "maior viagem percorrida por um robô humanoide".

A Bosch e a Universidade do Minho (UMinho) apresentaram, em Braga, esta quinta-feira, os resultados de dois projetos de inovação desenvolvidos nos domínios da mobilidade do futuro e transformação digital da indústria. O Pplware marcou presença no evento "Driving the Future – Beyond Innovation".