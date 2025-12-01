OpenAI já prepara publicidade para a app ChatGPT no Android

A OpenAI parece estar a desenvolver um sistema de publicidade para o ChatGPT, especificamente para respostas relacionadas com pesquisas. Estas pistas surgiram na versão 1.2025.329 da app para Android. Tudo sugere que a OpenAI está a testar uma fonte de receita diferente, concentrando-se na camada de pesquisa por enquanto.

OpenAI prepara publicidade no ChatGPT

A versão beta mais recente do ChatGPT para Android inclui strings que indicam como os anúncios serão organizados quando o ChatGPT obtiver informações da web. Estes definem secções para cartões de produtos patrocinados e listas roláveis. Isto sugere que os anúncios estão a ser exibidos principalmente como parte das respostas de pesquisa com inteligência artificial, em vez de na interface principal do chat.

Algumas linhas de código apontam para feeds de conteúdo relacionados com marketplaces que podem agregar anúncios de retalho ou de produtos e exibi-los dinamicamente com respostas de pesquisa baseadas em IA. Isto sugere que a OpenAI está a construir a estrutura que permitirá aos anunciantes partilhar materiais focados em produtos em formatos de cartão ou carrossel.

A presença destes marcadores numa versão beta sugere testes e preparação do sistema, em vez de um lançamento completo. A OpenAI ainda não fez um anúncio público e não foi divulgado qualquer calendário. O ChatGPT processa diariamente milhares de milhões de pedidos, com estimativas de que o total de visitas à plataforma atinja os milhares de milhões por mês.

Versão para Android será a primeira

Ao contrário das plataformas de pesquisa tradicionais que exibem anúncios com base apenas em palavras-chave, a IA baseada em chat consegue inferir a intenção do utilizador a partir da estrutura da consulta, das perguntas subsequentes recentes e dos temas da conversa. Isto permite que a segmentação de anúncios seja mais precisa do que os sistemas gerais baseados em interesses.

Os anúncios de pesquisa funcionam melhor quando um utilizador indica claramente a intenção de compra, compara produtos, solicita preços ou procura opções. Os chatbots de IA são naturalmente adequados para detetar estes sinais em tempo real. Isto poderá ajudar a OpenAI a construir um sistema de publicidade menos intrusivo e mais relevante, especialmente para a investigação motivada pela seleção de produtos.

No entanto, a capacidade de segmentar o utilizador levanta preocupações válidas sobre a privacidade e a fiabilidade, especialmente se os utilizadores não estiverem totalmente cientes de como as recomendações ou os cartões patrocinados são selecionados.