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Juiz multado em 1000 euros por usar Inteligência Artificial

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Jota says:
    28 de Abril de 2026 às 14:26

    Quando vimos ao estado que chegaram algumas sentenças, talvez nos remeta para a obrigatoriedade de consulta e validação da IA. Pois a outra tem vindo constantemente a falhar redondamente…

    Responder
  2. Redin says:
    28 de Abril de 2026 às 14:27

    Usar uma faca na cozinha, não é proibido.
    Usar uma faca como arma para cometer um crime sim e foi isso que falhou.
    As ferramentas são para usar para o que foram destinadas.
    Talvez tenhamos de optar pelo mesmo metodo que os americanos adoptam nos manuais. Se o produto tiver parafusos, tem de estar escrito como os usar.

    Certamente ninguem se lembra, mas alguem que matou um gato no microondas teve de ir a tribunal por danos fisicos a animais e foi ilibada, porque no manual nao constava a proibição de usar animais vivos no microondas.

    Responder

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