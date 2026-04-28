Juiz multado em 1000 euros por usar Inteligência Artificial
A Inteligência Artificial continua a ganhar espaço em praticamente todas as áreas, incluindo a justiça. No entanto, já ha limites definidos. Um juiz foi agora multado em 1.000 euros depois de recorrer ao ChatGPT para ajudar a redigir uma sentença.
Se a Inteligência Artificial não é proibida... o que falhou?
O caso já está a gerar debate no setor judicial. O magistrado espanhol utilizou o ChatGPT como apoio na elaboração de uma decisão judicial, algo que, por si só, não é proibido. O problema surgiu na forma como essa utilização foi feita.
Segundo as autoridades, o juiz:
- Usou conteúdos gerados por IA na sentença
- Não removeu referências às interações com o sistema
- Apresentou partes do texto sem validação adequada
O resultado? Uma sanção disciplinar e uma multa de 1.000 euros. O organismo espanhol responsável deixou claro que a Inteligência Artificial pode ser usada como ferramenta auxiliar. Contudo, há uma linha que não pode ser ultrapassada: a decisão final tem de ser sempre humana, fundamentada e validada pelo juiz.
A justiça começa a adaptar-se à nova realidade digital, mas com prudência. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas continua a exigir aquilo que nenhuma máquina substitui: responsabilidade humana.
Quando vimos ao estado que chegaram algumas sentenças, talvez nos remeta para a obrigatoriedade de consulta e validação da IA. Pois a outra tem vindo constantemente a falhar redondamente…
Usar uma faca na cozinha, não é proibido.
Usar uma faca como arma para cometer um crime sim e foi isso que falhou.
As ferramentas são para usar para o que foram destinadas.
Talvez tenhamos de optar pelo mesmo metodo que os americanos adoptam nos manuais. Se o produto tiver parafusos, tem de estar escrito como os usar.
Certamente ninguem se lembra, mas alguem que matou um gato no microondas teve de ir a tribunal por danos fisicos a animais e foi ilibada, porque no manual nao constava a proibição de usar animais vivos no microondas.