Juiz multado em 1000 euros por usar Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial continua a ganhar espaço em praticamente todas as áreas, incluindo a justiça. No entanto, já ha limites definidos. Um juiz foi agora multado em 1.000 euros depois de recorrer ao ChatGPT para ajudar a redigir uma sentença.

Se a Inteligência Artificial não é proibida... o que falhou?

O caso já está a gerar debate no setor judicial. O magistrado espanhol utilizou o ChatGPT como apoio na elaboração de uma decisão judicial, algo que, por si só, não é proibido. O problema surgiu na forma como essa utilização foi feita.

Segundo as autoridades, o juiz:

Usou conteúdos gerados por IA na sentença

Não removeu referências às interações com o sistema

Apresentou partes do texto sem validação adequada

O resultado? Uma sanção disciplinar e uma multa de 1.000 euros. O organismo espanhol responsável deixou claro que a Inteligência Artificial pode ser usada como ferramenta auxiliar. Contudo, há uma linha que não pode ser ultrapassada: a decisão final tem de ser sempre humana, fundamentada e validada pelo juiz.

A justiça começa a adaptar-se à nova realidade digital, mas com prudência. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas continua a exigir aquilo que nenhuma máquina substitui: responsabilidade humana.