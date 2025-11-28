WhatsApp quer banir menos contas e terá avisos mais claros para evitar suspensões

Não é simples a luta do WhatsApp contra todas as formas de utilização indevida. Isto provoca problemas e uma carga administrativa elevada. Assim, o WhatsApp vai testar avisos e explicações diretas para ajudar os utilizadores a evitar bloqueios por spam, automatização ou mensagens não solicitadas.

WhatsApp quer banir menos contas

O WhatsApp tem vindo a combater o spam, os abusos e o uso indevido da plataforma há anos. Também sabe que muitos banimentos ocorrem por falta de conhecimento. Nem todos os utilizadores sabem exatamente quais os comportamentos proibidos e quais os que podem acionar os sistemas de segurança automáticos.

Para surpresa de muitos, a aplicação prepara uma mudança significativa. Avisos e explicações claras para ajudar a evitar futuras suspensões. A nova funcionalidade foi descoberta na versão 2.25.35.7 do WhatsApp Beta para Android, disponível no Google Play.

De acordo com o conhecido WABetaInfo, a aplicação trabalha numa função que irá exibir dicas personalizadas para os utilizadores que receberam um aviso ou bloqueio temporário. Com isso quer ajudar os utilizadores a compreender o que aconteceu e como evitar que se repita no futuro.

Avisos claros para evitar suspensões

Há alguns anos, o WhatsApp lançou um sistema que permite aos utilizadores suspensos solicitar uma revisão diretamente através da aplicação. Uma equipa avalia cada caso e, se o bloqueio foi um erro, a conta é reativada. Mas agora a aplicação de mensagens quer ir mais além e informar os utilizadores sobre práticas proibidas antes que voltem a ocorrer.

Os novos avisos aparecerão durante este processo de revisão e explicarão claramente quais as regras que foram violadas. Não são mensagens genéricas e foram criadas para impedir que o utilizador repita a mesma infração. Sobretudo quando se trata de mal-entendidos ou hábitos que muitos desconhecem serem problemáticos.

Em síntese, a ideia é simples. Quanto mais informado estiver o utilizador, menor será o risco de voltar a perder o acesso à sua conta. Os novos avisos ainda estão em desenvolvimento e chegarão numa futura atualização. Com isto, pode-se afirmar que a intenção é bastante clara. Menos banimentos desnecessários e uma plataforma mais segura sem perder a oportunidade de educar em vez de punir.