Windows 10: números revelam fracasso da Microsoft com o Windows 11

· Microsoft 9 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Nuno says:
    28 de Novembro de 2025 às 08:32

    Bastava haver a obrigatoriedade em que os fabricantes de software/hardware tinham de fazer sempre para os 3 sistemas operativos mais usados (Windows, Linux e MacOS) do mercado e no dia a seguir, o WINDOWS morria! Em iguais circunstancias é que viamos qual SO era realmente o melhor e mais usado!!! Agora fazer comparações condicionadas, vão encher de moscas.

  2. Cebolas frita says:
    28 de Novembro de 2025 às 08:40

    “ as centenas de milhões de dispositivos que não podem ser atualizados para o Windows 11 estão destinados a tornar-se lixo eletrónico”
    Só se for por falta de visão, com tantas pessoas sem acesso a tecnologia.
    Enfim …

  3. guilherme says:
    28 de Novembro de 2025 às 09:06

    Instalem Zorin OS ou Mint e larguem esse cancro do Windows.

  4. Filipe says:
    28 de Novembro de 2025 às 09:13

    Tenho 2 PC’s com Windows 10, apenas porque não são elegíveis para Windows 11. Mas de qualquer forma coloquei para efectuarem actualizações de segurança mais um ano.

  5. José Maria Oliveira Simões says:
    28 de Novembro de 2025 às 09:15

    O portátil passou do Windows 10 para o Linux. RAM, para dar e vender. Disco SSD com espaço para tudo. O processador é super rápido em Linux.

