Windows 10: números revelam fracasso da Microsoft com o Windows 11

O suporte do Windows 10 chegou ao fim há mais de um mês, deixando os utilizadores sem atualizações de segurança. Embora tenha sido oferecido um período de mais um ano, muitos computadores poderiam ter sido atualizados para o Windows 11, mas estão a optar por não o fazer. Isso não está a acontece, e foram revelados números preocupantes para a Microsoft.

Números revelam o fracasso da Microsoft

Na sua mais recente apresentação de resultados financeiros, a Dell referiu que centenas de milhões de computadores compatíveis não foram atualizados para o Windows 11. Aparentemente, as táticas agressivas da Microsoft não surtiram o efeito desejado nos utilizadores. Estes preferem permanecer no Windows 10 durante o tempo que for necessário.

“Temos cerca de 500 milhões de computadores capazes de executar o Windows 11 que ainda não foram atualizados”, disse Jeffrey Clarke, diretor de operações da Dell. “E temos outros 500 milhões que têm quatro anos e não conseguem executar o Windows 11. Estas são grandes oportunidades para atualizar para uma tecnologia moderna.”

De notar que os números partilhados por Clarke representam todo o mercado de PCs, e não apenas os computadores da Dell. Acrescentou que a adoção do Windows 11 está 10 a 12 pontos percentuais abaixo do que o Windows 10 estava há uma década.

Windows 10: porque não migram para o Windows 11?

“O ciclo de atualização dos PCs continua resiliente, sustentado por uma base instalada envelhecida e por uma parcela significativa do sistema que ainda não foi atualizada para o Windows 11”, disse Clarke. Embora os avanços na IA e os novos processadores ARM prometam um futuro promissor, o executivo da Dell deixou claro que o mercado dos PCs vai manter-se estagnado até 2026.

Segundo a Statcounter, o Windows 11 deverá deter 55% do mercado até ao final de outubro de 2025. Após anos à sombra do Windows 10, esta versão ultrapassou o seu antecessor em meados do ano, quando a Microsoft revelou que 700 milhões de computadores já executavam o Windows 11. O número atual pode ultrapassar os mil milhões, segundo as estimativas do responsável da divisão Windows.

Em contrapartida, as centenas de milhões de dispositivos que não podem ser atualizados para o Windows 11 estão destinados a tornar-se lixo eletrónico. Um estudo da Canalys apurou que a obsolescência geraria 480 mil toneladas de resíduos, o equivalente a 320 mil automóveis.