Windows 10: números revelam fracasso da Microsoft com o Windows 11
O suporte do Windows 10 chegou ao fim há mais de um mês, deixando os utilizadores sem atualizações de segurança. Embora tenha sido oferecido um período de mais um ano, muitos computadores poderiam ter sido atualizados para o Windows 11, mas estão a optar por não o fazer. Isso não está a acontece, e foram revelados números preocupantes para a Microsoft.
Números revelam o fracasso da Microsoft
Na sua mais recente apresentação de resultados financeiros, a Dell referiu que centenas de milhões de computadores compatíveis não foram atualizados para o Windows 11. Aparentemente, as táticas agressivas da Microsoft não surtiram o efeito desejado nos utilizadores. Estes preferem permanecer no Windows 10 durante o tempo que for necessário.
“Temos cerca de 500 milhões de computadores capazes de executar o Windows 11 que ainda não foram atualizados”, disse Jeffrey Clarke, diretor de operações da Dell. “E temos outros 500 milhões que têm quatro anos e não conseguem executar o Windows 11. Estas são grandes oportunidades para atualizar para uma tecnologia moderna.”
De notar que os números partilhados por Clarke representam todo o mercado de PCs, e não apenas os computadores da Dell. Acrescentou que a adoção do Windows 11 está 10 a 12 pontos percentuais abaixo do que o Windows 10 estava há uma década.
Windows 10: porque não migram para o Windows 11?
“O ciclo de atualização dos PCs continua resiliente, sustentado por uma base instalada envelhecida e por uma parcela significativa do sistema que ainda não foi atualizada para o Windows 11”, disse Clarke. Embora os avanços na IA e os novos processadores ARM prometam um futuro promissor, o executivo da Dell deixou claro que o mercado dos PCs vai manter-se estagnado até 2026.
Segundo a Statcounter, o Windows 11 deverá deter 55% do mercado até ao final de outubro de 2025. Após anos à sombra do Windows 10, esta versão ultrapassou o seu antecessor em meados do ano, quando a Microsoft revelou que 700 milhões de computadores já executavam o Windows 11. O número atual pode ultrapassar os mil milhões, segundo as estimativas do responsável da divisão Windows.
Em contrapartida, as centenas de milhões de dispositivos que não podem ser atualizados para o Windows 11 estão destinados a tornar-se lixo eletrónico. Um estudo da Canalys apurou que a obsolescência geraria 480 mil toneladas de resíduos, o equivalente a 320 mil automóveis.
Bastava haver a obrigatoriedade em que os fabricantes de software/hardware tinham de fazer sempre para os 3 sistemas operativos mais usados (Windows, Linux e MacOS) do mercado e no dia a seguir, o WINDOWS morria! Em iguais circunstancias é que viamos qual SO era realmente o melhor e mais usado!!! Agora fazer comparações condicionadas, vão encher de moscas.
calma, MacOS só é permitido correr em máquinas da Apple, mas entendo o que dizes.
“ as centenas de milhões de dispositivos que não podem ser atualizados para o Windows 11 estão destinados a tornar-se lixo eletrónico”
Só se for por falta de visão, com tantas pessoas sem acesso a tecnologia.
Enfim …
Falta de visão ! Eu ponho esse lixo a bombar. Neste momento, tenho diversos Lenovo T400 com Linux.
Instalem Zorin OS ou Mint e larguem esse cancro do Windows.
Mas nem sequer é para ter uma pequenina dor de cabeça. É tiro e queda. Linux Mint e fica uma maravilha.
Só porque tu queres para te sentires mais poderoso. Não. Ninguém com dois neurónios vai fazer isso. Mas continua a tentar para te sentires bem.
Tenho 2 PC’s com Windows 10, apenas porque não são elegíveis para Windows 11. Mas de qualquer forma coloquei para efectuarem actualizações de segurança mais um ano.
O portátil passou do Windows 10 para o Linux. RAM, para dar e vender. Disco SSD com espaço para tudo. O processador é super rápido em Linux.