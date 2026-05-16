Investigador afirma que Microsoft tem backdoor no BitLocker e lança exploit para provar

Um investigador de segurança afirma que a Microsoft criou secretamente um backdoor no BitLocker do Windows e divulgou um exploit para o comprovar. O exploit YellowKey contorna a encriptação completa de volume do BitLocker através de uma pen USB e do WinRE.

Será que Microsoft tem backdoor no BitLocker?

Um investigador conhecido como "Nightmare-Eclipse" divulgou recentemente o YellowKey. Esta vulnerabilidade de segurança supostamente permite contornar completamente a encriptação de volume do BitLocker. O investigador descreveu o YellowKey como uma das falhas mais "insanas" que já encontrou e acusou ainda a Microsoft de potencialmente inserir um backdoor legítimo no sistema de proteção de dados do BitLocker.

Segundo o investigador, o YellowKey parece invulgar para uma falha de segurança até então desconhecida. O Nightmare-Eclipse explicou que a falha pode ser reproduzida copiando uma pasta "FsTx" anexada para uma pen USB formatada com um sistema de ficheiros compatível com o Windows, como NTFS, FAT32 ou exFAT.

Também pode funcionar sem uma unidade USB se os ficheiros FsTx forem copiados para a partição EFI do Windows e o disco encriptado for temporariamente desligado do sistema. Após colocar a pasta FsTx, um atacante necessitaria de reiniciar uma máquina protegida pelo BitLocker, entrar no Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE) e seguir uma sequência específica de comandos.

Revelado exploit para provar falha de segurança

Se o procedimento for concluído, surge uma shell de comandos, concedendo acesso aos volumes protegidos pelo BitLocker. Não é necessária palavra-passe e os dados encriptados podem tornar-se totalmente acessíveis para navegação, cópia e outras operações de ficheiros. A Nightmare-Eclipse acredita que a vulnerabilidade da YellowKey pode ser considerada um backdoor introduzido intencionalmente no BitLocker pela Microsoft.

O seu argumento é que o componente que causa o problema só pode ser encontrado na imagem oficial do WinRE. O mesmo componente está também presente nas imagens de instalação padrão do Windows, mas não apresenta o comportamento de bypass do BitLocker. O investigador explicou que não se consegue ter uma explicação para além do facto de que isto foi intencional. Além disso, apenas o Windows 11 e o Server 2022/2025 são afetados. O Windows 10 não é.

Investigadores independentes terão confirmado que o YellowKey se comporta conforme descrito pelo Nightmare-Eclipse nos materiais públicos do GitHub. Além disso, o investigador lançou um segundo exploit, o GreenPlasma, que permite escalar privilégios. Não publicaram o código completo para obter acesso ao nível do sistema. Podem divulgar mais detalhes antes da atualização de segurança do próximo mês.