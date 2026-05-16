Centro de dados gastou milhões de litros de água até os vizinhos reclamarem da pressão
Moradores de um condomínio, no estado da Geórgia, repararam que a pressão da água nas suas torneiras estava estranhamente baixa. O que descobriram a seguir deixou a comunidade indignada.
Segundo uma reportagem do POLITICO, os moradores do condomínio Annelise Park, em Fayetteville, no estado norte-americano da Geórgia, notaram que algo estava errado com o abastecimento de água e alertaram as autoridades.
Quando a empresa municipal foi investigar, descobriu duas ligações industriais de água a alimentar o campus da Quality Technology Services (QTS), uma das maiores empresas de centros de dados dos Estados Unidos.
Além de uma das ligações ter sido instalada sem o conhecimento das autoridades, a outra não estava sequer associada à conta da empresa, pelo que nunca foi faturada.
O resultado foi uma fatura retroativa de quase 150.000 dólares, correspondente a mais de 110 milhões de litros de água não contabilizados, o equivalente a 44 piscinas olímpicas e muito acima do limite máximo acordado durante o processo de licenciamento.
Segundo uma carta enviada pela autoridade da água do Condado de Fayette à QTS, em maio de 2025, a empresa terá utilizado esta água durante um período que a própria QTS estima entre nove e 15 meses.
Após ser notificada, a empresa pagou todos os valores em atraso, justificando o elevado consumo com atividades temporárias de construção, como trabalhos em betão e preparação do terreno, e não com o arrefecimento dos servidores, como seria de esperar.
Uma comunidade intrigada
A situação tornou-se pública quando um residente obteve a carta através de um pedido de acesso a documentos públicos e a partilhou nas redes sociais, desencadeando uma onda de indignação.
O advogado James Clifton, que obteve e divulgou o documento, resumiu que pouco antes da descoberta, as autoridades tinham pedido aos moradores que reduzissem o consumo de água para ajudar na conservação. Contudo, na maioria dos meses, a QTS era o maior consumidor de água de todo o condado.
Para agravar ainda mais a situação, a empresa municipal decidiu não aplicar qualquer coima à QTS pela utilização não autorizada, justificando a decisão com uma lógica de "serviço ao cliente".
Para Gregory Pierce, diretor do UCLA Water Resources Group, a decisão é invulgar, sugerindo que a autoridade provavelmente não quis desagradar a um dos seus maiores clientes.
Infraestrutura digital com custos reais
O campus da QTS em Fayetteville é um dos maiores complexos de centros de dados do país, com o equivalente a 249 hectares e planos para até 16 edifícios, cuja conclusão está prevista para daqui a três a cinco anos.
Entretanto, a Geórgia atravessa níveis moderados a elevados de seca, e o governador Brian Kemp chegou a declarar estado de emergência devido a um dos piores surtos de incêndios florestais dos últimos anos.
Neste contexto, o Conselho Municipal de Fayetteville votou, recentemente, pela proibição de novos centros de dados em todas as áreas da cidade.
Este caso na Geórgia ilustra uma tensão crescente em todo o mundo relativamente à expansão acelerada da infraestrutura digital, alimentada pela explosão da Inteligência Artificial. Afinal, a tecnologia está a mostrar ter um custo ambiental e social que frequentemente recai sobre as comunidades locais.
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Os americanos não querem estes centros de dados AI e começaram a criar leis para impedir a construção dos mesmos.
Mas existe iluminados que acham bem eles virem para Portugal em massa, a conta da electricidade dos portugueses em pouco tempo vai disparar porque só o de Sines vai gastar o mesmo que 20% de todas as famílias em Portugal imaginem agora vários centros de dados!
Os políticos estão a esconder isto dos Portugueses e as escutas provam bem isso os esquemas á volta disto, e no final estamos a falar de algo que depois de construído mais de 90% do emprego é remoto e internacional.
Portugal não tem tamanho nem recursos para isto, levem essa treta para a lua!
Os centros de dados de Sines são arrefecidos com água do mar.
Está previsto que a energia dos centros de dados de dados de Sines sejam alimentados com novas centrais elétricas de energia renovável, ou seja não vão prejudicar a rede existente. Como a construção é modular pode se ir acompanhando se assim é.
As escutas não provaram nada de ilegal.
Datacenter covilha – socrates afastado
Datacenter sines – costa afastado
É um padrão…
Há 2 Georgias, um é um país outro é um estado nos EUA.
O primeiro todos sabem que é um país, o segundo já é mais difícil perceber que se referem ao estado, é preciso ler o resto da notícia.
Venha o lixo, Portugal agora importa tudo o que os outros ja nao querem… Isto esta a ficar insustentável!
Precisamos da resistência anti-tech cá