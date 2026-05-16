Centro de dados gastou milhões de litros de água até os vizinhos reclamarem da pressão

Moradores de um condomínio, no estado da Geórgia, repararam que a pressão da água nas suas torneiras estava estranhamente baixa. O que descobriram a seguir deixou a comunidade indignada.

Segundo uma reportagem do POLITICO, os moradores do condomínio Annelise Park, em Fayetteville, no estado norte-americano da Geórgia, notaram que algo estava errado com o abastecimento de água e alertaram as autoridades.

Quando a empresa municipal foi investigar, descobriu duas ligações industriais de água a alimentar o campus da Quality Technology Services (QTS), uma das maiores empresas de centros de dados dos Estados Unidos.

Além de uma das ligações ter sido instalada sem o conhecimento das autoridades, a outra não estava sequer associada à conta da empresa, pelo que nunca foi faturada.

O resultado foi uma fatura retroativa de quase 150.000 dólares, correspondente a mais de 110 milhões de litros de água não contabilizados, o equivalente a 44 piscinas olímpicas e muito acima do limite máximo acordado durante o processo de licenciamento.

Segundo uma carta enviada pela autoridade da água do Condado de Fayette à QTS, em maio de 2025, a empresa terá utilizado esta água durante um período que a própria QTS estima entre nove e 15 meses.

Após ser notificada, a empresa pagou todos os valores em atraso, justificando o elevado consumo com atividades temporárias de construção, como trabalhos em betão e preparação do terreno, e não com o arrefecimento dos servidores, como seria de esperar.

Uma comunidade intrigada

A situação tornou-se pública quando um residente obteve a carta através de um pedido de acesso a documentos públicos e a partilhou nas redes sociais, desencadeando uma onda de indignação.

O advogado James Clifton, que obteve e divulgou o documento, resumiu que pouco antes da descoberta, as autoridades tinham pedido aos moradores que reduzissem o consumo de água para ajudar na conservação. Contudo, na maioria dos meses, a QTS era o maior consumidor de água de todo o condado.

Para agravar ainda mais a situação, a empresa municipal decidiu não aplicar qualquer coima à QTS pela utilização não autorizada, justificando a decisão com uma lógica de "serviço ao cliente".

Para Gregory Pierce, diretor do UCLA Water Resources Group, a decisão é invulgar, sugerindo que a autoridade provavelmente não quis desagradar a um dos seus maiores clientes.

Infraestrutura digital com custos reais

O campus da QTS em Fayetteville é um dos maiores complexos de centros de dados do país, com o equivalente a 249 hectares e planos para até 16 edifícios, cuja conclusão está prevista para daqui a três a cinco anos.

Entretanto, a Geórgia atravessa níveis moderados a elevados de seca, e o governador Brian Kemp chegou a declarar estado de emergência devido a um dos piores surtos de incêndios florestais dos últimos anos.

Neste contexto, o Conselho Municipal de Fayetteville votou, recentemente, pela proibição de novos centros de dados em todas as áreas da cidade.

Este caso na Geórgia ilustra uma tensão crescente em todo o mundo relativamente à expansão acelerada da infraestrutura digital, alimentada pela explosão da Inteligência Artificial. Afinal, a tecnologia está a mostrar ter um custo ambiental e social que frequentemente recai sobre as comunidades locais.

Leia também: