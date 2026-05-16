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Centro de dados gastou milhões de litros de água até os vizinhos reclamarem da pressão

· High Tech 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Guilherme says:
    16 de Maio de 2026 às 09:17

    Os americanos não querem estes centros de dados AI e começaram a criar leis para impedir a construção dos mesmos.
    Mas existe iluminados que acham bem eles virem para Portugal em massa, a conta da electricidade dos portugueses em pouco tempo vai disparar porque só o de Sines vai gastar o mesmo que 20% de todas as famílias em Portugal imaginem agora vários centros de dados!

    Os políticos estão a esconder isto dos Portugueses e as escutas provam bem isso os esquemas á volta disto, e no final estamos a falar de algo que depois de construído mais de 90% do emprego é remoto e internacional.

    Portugal não tem tamanho nem recursos para isto, levem essa treta para a lua!

    Responder
    • Max says:
      16 de Maio de 2026 às 10:11

      Os centros de dados de Sines são arrefecidos com água do mar.
      Está previsto que a energia dos centros de dados de dados de Sines sejam alimentados com novas centrais elétricas de energia renovável, ou seja não vão prejudicar a rede existente. Como a construção é modular pode se ir acompanhando se assim é.
      As escutas não provaram nada de ilegal.

      Responder
  2. Naodou says:
    16 de Maio de 2026 às 10:02

    Há 2 Georgias, um é um país outro é um estado nos EUA.
    O primeiro todos sabem que é um país, o segundo já é mais difícil perceber que se referem ao estado, é preciso ler o resto da notícia.

    Responder
  3. Jota says:
    16 de Maio de 2026 às 10:19

    Venha o lixo, Portugal agora importa tudo o que os outros ja nao querem… Isto esta a ficar insustentável!

    Responder
  4. ⸭ Luso ⸭ says:
    16 de Maio de 2026 às 10:23

    Precisamos da resistência anti-tech cá

    Responder

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