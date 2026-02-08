A sua impressora antiga deixou de funcionar no Windows 11? Culpa pode ser da Microsoft

Ultimamente os problemas com o Windows 11 têm-se acumulado, em especial após o lançamento de atualizações ou correções. É uma situação anormal, mas que infelizmente e cada vez mais comum. Uma nova situação parece estar a ocorrer, mas desta vez a culpa não é do sistema operativo, mas sim da Microsoft. As impressoras mais antigas deixaram simplesmente de funcionar.

Impressora deixou de funcionar no Windows 11?

Quem tem uma impressora antiga ligada a um PC com Windows 11 e esta deixou de funcionar, pode agradecer ao sistema operativo. Mas desta vez não se trata de um dos muitos bugs que afetam o sistema da Microsoft a cada nova atualização. É uma decisão tomada pela Microsoft há já algum tempo.

Com o lançamento da atualização KB5074105 do Windows 11, a Microsoft removeu o suporte para os drivers de impressora V3 e V4. Estes controladores estão bastante desatualizados e não afetam o funcionamento da maioria das impressoras modernas ou relativamente recentes. Portanto, quem tiver uma impressora relativamente nova, não precisa de se preocupar.

Drivers mais antigos foram removidos de vez

No entanto, quem usa uma impressora antiga que depende de uma arquitetura de drivers praticamente obsoleta, está em apuros. A Microsoft afirma que, nos computadores com o Windows 11 KB5074105, as impressoras com controladores V3 ou V4 ​​já não funcionarão, nem poderão ser reinstaladas. Assim, se a impressora deixou de funcionar após a atualização do sistema operativo do PC, este pode ser o problema.

Como referido, não se trata de um bug nem de uma decisão repentina da Microsoft. O fim do suporte para os controladores de impressora V3 e V4 no Windows 11 foi planeado com bastante antecedência. De facto, a Microsoft anunciou a sua decisão em setembro de 2023. Esta tinha como objetivo dar aos fabricantes de impressoras tempo suficiente para atualizar o seu software para arquiteturas mais modernas.

A culpa desta vez parece ser da Microsoft

É claro que nem todos têm a opção de mudar para uma impressora mais recente. Portanto, se ainda utiliza uma impressora antiga no seu PC com Windows 11, é melhor não instalar a atualização KB5074105 até ter uma alternativa. Se o computador atualizou automaticamente para a versão do Windows 11 em questão e já não se consegue usar a impressora antiga, pode tentar-se desinstalar a atualização.

Para tal, aceder a Definições > Windows Update > Histórico de atualizações > Desinstalar atualizações. Aí, haverá uma lista de versões que podem ser removidas do seu PC. Se a KB5074105 estiver listada, basta seguir as instruções no ecrã e aguardar a conclusão do processo. Importa lembrar que deve ser feita uma cópia de segurança de todos os dados antes de se tentar esta opção.