Já não é só a Microsoft! Governos aconselham a abandonar o Windows 10 rapidamente

O fim do Windows 10 é algo que acontecerá, mesmo que os utilizadores não o pretendam. Com esse momento, o suporte de segurança desaparece e todos ficam expostos. Para dar força a este problema, alguns governos começaram a emitir alertas sobre o fim do suporte ao Windows 10, recomendando a atualização para o Windows 11 ou a adesão ao programa de Atualizações de Segurança Alargadas da Microsoft.

A Microsoft está a lembrar os utilizadores do Windows que o suporte para o Windows 10 terminará a 14 de outubro e que a melhor solução é atualizar para o Windows 11 ou, se o dispositivo não for compatível, comprar um novo. No entanto, com base em estatísticas como as fornecidas pelo StatCounter, parece que os utilizadores não estão propriamente com pressa de abandonar as suas máquinas com Windows 10 e migrar para o Windows 11.

Isto porque os PCs com Windows 10 continuarão a funcionar sem problemas. A única coisa que vai acontecer é que poderão ficar mais suscetíveis a ataques de criminosos, embora seja muito provável que as empresas lancem vários patches de segurança através de várias iniciativas.

Seja como for, até os governos começaram a emitir os seus próprios avisos oficiais, alertando para os riscos de continuar a operar o sistema sem suporte. É o caso da Índia, onde a Equipa de Resposta a Incidentes de Segurança (CERT-In), gerida pelo governo, emitiu um aviso importante. Recordou que a Microsoft anunciou que o Windows 10 se aproxima do fim do seu ciclo de suporte a 14 de outubro de 2025.

Após essa data, o Windows 10 deixará de receber atualizações de segurança, correções de bugs ou suporte técnico da Microsoft. Alertou ainda para o ponto fulcral da segurança, associado a essa falta de atualizações que protejam o Windows 10. Os sistemas que continuarem a executar o Windows 10 serão cada vez mais suscetíveis a ataques de dia zero, malware, ransomware e campanhas de phishing.

A Microsoft, entretanto, alargou este período, mas requer que os utilizadores coloquem as suas cópias de segurança na sua Cloud. Isso garantirá mais algum tempo de proteção, mas será limitado somente a correções de problemas de segurança e limitado no tempo.

Após esse período, a Microsoft vai lançar um programa de segurança alargado, mas é um programa pago que apenas cobrirá os 12 meses seguintes ao fim do suporte. Espera-se que outras agências semelhantes, espalhadas por vários países no planeta, como a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestruturas dos EUA, emitam orientações e alertas semelhantes em breve.