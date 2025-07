Microsoft traz novidade ao Windows 11 e causa caos entre utilizadores! Ninguém a deve usar

Existem muitos tipos de bugs no Windows, alguns muito irritantes, outros fazer perder trabalho e outros são simplesmente engraçados. Mas poucos são como o que alguns utilizadores com placa gráfica dedicadas estão a encontrar. Esta novidade do Windows 11 causa caos entre utilizadores e a Microsoft pede que não a usem.

Bug do Windows 11 causa caos entre utilizadores

O aviso vem de fóruns como o Reddit, onde vários utilizadores afirmam que os seus computadores com Windows 11 permitem ejetar a placa gráfica do sistema. É escusado dizer que quem a encontrar, não deve usá-la. O Windows 11 decidiu tratar a placa gráfica como se fosse um disco rígido externo ou outro tipo de acessório USB e permite que seja "ejectada" do dispositivo para ser desligada em segurança.

No entanto, quem "ejectar" a placa gráfica fica sem imagem no ecrã. O sistema irá desligar o componente e este não poderá ser mais utilizado. Não será apresentada qualquer imagem através do cabo de vídeo que estivermos a utilizar, seja HDMI ou DisplayPort. Ao pressionar a opção de ejetar a placa gráfica, o ecrã ficará preto e sem ambiente de trabalho do Windows 11. É por isso que não é recomendado que não seja usado nunca. Não traz nenhum benefício e pode causar problemas.

A boa notícia é que se clicar acidentalmente em Ejetar placa gráfica, a imagem deverá regressar se reiniciar o computador , uma vez que o sistema irá reconhecer a placa como um dispositivo ligado. Além disso, este bug não faz mais do que exibir esta opção ao clicar no ícone da barra de tarefas. Se não se clicar em "Ejectar", nada acontece e não se corre o risco de perder a placa gráfica.

Microsoft deixa ejetar placa gráfica

Curiosamente, este não é um problema realmente novo, e as referências a ele já foram encontradas há alguns anos. Só recentemente parece estar a espalhar-se para mais utilizadores, por um motivo desconhecido. Vale a pena notar que existem situações em que pode querer "ejectar" uma placa gráfica. Por exemplo, existem placas gráficas externas que se ligam ao seu computador através de um cabo.

Há também um caso específico em que esta funcionalidade pode ajudar. Os portáteis com placas gráficas duplas. Muitos modelos possuem uma placa gráfica integrada no processador e uma placa gráfica dedicada separada. Ao clicar em "Ejectar" num portátil com esta configuração, o Windows 11 irá simplesmente ejetar a placa dedicada e passar a utilizar a integrada, pelo que provavelmente não se nota diferença.

Apesar de este bug parecer antigo, a Microsoft ainda não fez qualquer declaração pública sobre o mesmo. No entanto, à medida que mais utilizadores relatam as suas queixas, é provável que seja corrigido numa atualização futura.