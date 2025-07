Como lançar um negócio online sem gastar um cêntimo?

Atualmente, criar um negócio online está ao alcance de qualquer pessoa — e com a Amen.pt pode fazê-lo sem qualquer investimento inicial. Saiba como.

Através de um conjunto de trials gratuitos, qualquer empreendedor, freelancer ou PME pode começar a construir a sua presença digital com ferramentas profissionais e sem riscos.

1) Escolha o domínio certo para o projeto

O nome e o domínio são a base de qualquer presença online. Na Amen.pt é possível:

Pesquisar gratuitamente se o domínio pretendido está disponível;

Obter sugestões automáticas de alternativas, caso o nome já exista.

Dica: optar por um domínio .PT grátis na Amen.pt transmite confiança e reforça a ligação ao público português.

2) Crie o site ou loja online gratuitamente durante 30 dias

Começar a sua presença digital nunca foi tão simples. Com os trials gratuitos da Amen.pt, pode lançar o seu site ou loja online sem qualquer conhecimento técnico.

Crie o seu site com o SiteBuilder

Com o Criar Site – SiteBuilder da Amen.pt -pode construir um site profissional em poucos minutos, de forma intuitiva e sem complicações.

O que inclui:

Templates prontos a usar, adaptados a vários setores: negócios, serviços, portfólios, entre outros;

Design responsivo, compatível com telemóveis e tablets;

Editor drag & drop, ideal para personalizar o layout sem escrever uma linha de código.

Perfeito para landing pages, sites institucionais ou primeiras presenças online.

Crie a sua loja online com o ShopBuilder e o AI Wizard

Quer começar a vender online? Com o ShopBuilder da Amen.pt, criar uma loja online é rápido e descomplicado — e pode contar com o apoio de um assistente com inteligência artificial.

O que pode esperar:

Criação guiada com AI Wizard, passo a passo;

Templates de e-commerce profissionais, prontos a personalizar;

Gestão integrada de produtos, pagamentos, envios e muito mais.

Ideal para quem quer lançar um negócio online e começar a vender de imediato, com uma loja funcional e atrativa.

3) Experimente o Hosting WordPress com 1 clique

Prefere ter mais controlo sobre o projeto? O trial gratuito de Hosting WordPress por 30 dias inclui:

Instalação rápida do WordPress com 1 clique;

Espaço para site e contas de e-mail personalizadas;

Painel de controlo simples e apoio técnico em português.

É a solução perfeita para quem quer personalizar tudo ao detalhe — desde o design ao conteúdo.

4) Utilize e-mail profissional desde o início

Desde o primeiro momento, transmita uma imagem profissional e credível com endereços de e-mail personalizados com o domínio do seu projeto. Durante o período experimental, pode testar gratuitamente o Email Pro da Amen.pt, uma solução completa para a gestão do seu e-mail profissional.

Vantagens do Email Pro:

E-mail com o domínio da sua marca;

Interface moderna e de fácil utilização;

Acesso em qualquer dispositivo;

Mais confiança junto de clientes e parceiros.

Experimente sem compromisso durante 30 dias e comece a comunicar como um verdadeiro profissional.

→ Ative aqui o seu Email Pro gratuito, aqui.

5) Garanta presença nas redes sociais com o Social Media Hub

Estar nas redes sociais é essencial para qualquer negócio — e com o Social Media Hub da Amen.pt, pode começar a fazê-lo de forma profissional, mesmo durante o período experimental.

Durante 30 dias, esta ferramenta está disponível gratuitamente, permitindo-lhe:

Agendar publicações para várias plataformas (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, entre outras);

Monitorizar estatísticas e resultados em tempo real;

Descobrir os melhores horários para publicar, com base no desempenho.

Uma solução prática para começar a criar conteúdos, aumentar a visibilidade da marca e atrair os primeiros seguidores — tudo sem custos e com máxima organização.

Teste e valide ideias antes de investir

Ainda a definir o modelo de negócio? Os trials gratuitos são ideais para testar diferentes abordagens:

Criar várias versões do site;

Obter feedback de utilizadores ou parceiros;

Medir o que funciona melhor e ajustar antes de investir.

Lançar um negócio online nunca foi tão acessível. Comece hoje. Sem custos. Sem riscos!