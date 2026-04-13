Apoio à Família: subsídio por Assistência a Nascimento de Neto já é 100% digital

A Segurança Social passou a disponibilizar uma gestão totalmente digital do subsídio atribuído aos avós que precisam de faltar ao trabalho para prestar assistência a um neto recém-nascido.

Tudo pode agora ser feito diretamente no Portal da Segurança Social, sem burocracias desnecessárias e com maior transparência no processo.

O que já pode fazer online?

Através do portal, é possível:

Gerir todo o processo submeter, consultar ou até anular pedidos de forma autónoma

Tratar tudo à distância enviar documentos em falta ou corrigir dados sem deslocações

Acompanhar em tempo real cidadãos e serviços da Segurança Social têm acesso à mesma informação, acelerando respostas



Como aceder ao apoio?

No Portal da Segurança Social, basta seguir o caminho: Família > Maternidade e Paternidade > Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto.

Com esta atualização, o objetivo é claro: simplificar o acesso aos apoios sociais, reduzir tempos de espera e aproximar os serviços públicos das famílias.