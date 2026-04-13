Apoio à Família: subsídio por Assistência a Nascimento de Neto já é 100% digital
A Segurança Social passou a disponibilizar uma gestão totalmente digital do subsídio atribuído aos avós que precisam de faltar ao trabalho para prestar assistência a um neto recém-nascido.
Tudo pode agora ser feito diretamente no Portal da Segurança Social, sem burocracias desnecessárias e com maior transparência no processo.
O que já pode fazer online?
Através do portal, é possível:
- Gerir todo o processo
- submeter, consultar ou até anular pedidos de forma autónoma
- Tratar tudo à distância
- enviar documentos em falta ou corrigir dados sem deslocações
- Acompanhar em tempo real
- cidadãos e serviços da Segurança Social têm acesso à mesma informação, acelerando respostas
Como aceder ao apoio?
No Portal da Segurança Social, basta seguir o caminho: Família > Maternidade e Paternidade > Subsídio por Assistência a Nascimento de Neto.
Com esta atualização, o objetivo é claro: simplificar o acesso aos apoios sociais, reduzir tempos de espera e aproximar os serviços públicos das famílias.