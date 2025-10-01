Atualizações de software: aproveita as melhores ofertas em Windows e Office
Quem procura atualizações de software seguras e acessíveis encontra agora oportunidades únicas. Através da VIP-URCDKey é possível ativar Windows ou Office com preços reduzidos, usando o cupão exclusivo TT20 que garante 25% de desconto imediato.
Windows 11 Pro: potência para o presente e futuro
O Windows 11 Pro é a versão que mais se destaca pela integração com ambientes híbridos de trabalho e ferramentas de produtividade. Desde a gestão de dispositivos até à encriptação avançada, é uma escolha sólida tanto para particulares como para empresas.
Windows 10 LTSC: estabilidade acima de tudo
Para quem precisa de máxima estabilidade e ciclos de suporte mais longos, o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 continua a ser uma solução fiável. É particularmente indicado para contextos empresariais e profissionais que exigem sistemas estáveis e sem interrupções.
Ofertas imperdíveis com o cupão TT20
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 20,6€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 16,5€(Código de 25% de desconto TT20)
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021CD Key Global - 12€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL 20€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL 14,9€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 28,4€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 55,5€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 81,9€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack 38,4€(Código de 25% de desconto TT20)
- Genuine Lifetime Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack 55,9€(Código de 25% de desconto TT20)
Todos os preços apresentados já contemplam o desconto com o código promocional TT20. Para além de serem chaves digitais rápidas de ativar, o processo de compra é simples e seguro.
Como aplicar o desconto
1. Escolhe o produto na VIP-URCDKey. 2. Adiciona-o ao carrinho. 3. No checkout, introduz o código TT20 e confirma a poupança de 25%.
Conclusão
Quer seja para instalar o Windows 11 no seu computador pessoal ou para atualizar várias máquinas numa empresa, estas promoções tornam o processo mais económico e imediato. A conjugação de preços baixos, entrega rápida e simplicidade de ativação faz da VIP-URCDKey uma opção a considerar por todos os que valorizam eficiência.
