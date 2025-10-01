Luz do óleo acendeu? Saiba o que fazer imediatamente

A luz do óleo é um dos sinais de alerta mais importantes no painel de instrumentos do automóvel. Quando a luz indicadora acende, certamente algo não está bem no sistema de lubrificação do motor. Ignorá-la pode resultar em avarias graves e reparações muito dispendiosas. Saiba o que pode fazer.

A luz do óleo não é um aviso que se possa ignorar. Seja por baixo nível, perda de pressão ou falha no sistema, agir rapidamente é essencial para evitar danos sérios no motor. Em caso de dúvida, a decisão mais segura é sempre parar o carro e procurar assistência especializada.

O que fazer se a luz do óleo acender?

1. Pare o carro em segurança

Assim que notar a luz do óleo acesa, reduza a velocidade e estacione o veículo num local seguro. Desligue imediatamente o motor. Continuar a conduzir nestas condições pode provocar danos irreversíveis no motor, uma vez que a lubrificação é essencial para o seu correto funcionamento.

2. Verifique o nível do óleo

Com o carro desligado e numa superfície plana, abra o capô e retire a vareta do óleo. Limpe-a, volte a inseri-la e retire novamente para verificar o nível.

Se estiver abaixo do mínimo, adicione o óleo recomendado pelo fabricante do veículo até atingir o nível adequado.

Se o nível estiver dentro do normal, o problema pode não ser apenas a quantidade, mas sim a pressão do óleo ou uma avaria no sistema de lubrificação.

3. Não volte a ligar o motor se o nível estiver correto

Se o nível do óleo estiver adequado e a luz permanecer acesa, não tente voltar a ligar o motor. Esta situação pode indicar uma falha na bomba de óleo ou problemas internos que exigem avaliação técnica especializada. Nestes casos, o mais seguro é contactar a assistência em estrada ou uma oficina de confiança.

4. Previna problemas no futuro