Xiaomi comprou três Tesla Model Y com um único objetivo: desmontá-los para fazer melhor

A Xiaomi decidiu comprar três Tesla Model Y, mas não para os conduzir. O plano foi simples: desmontar cada detalhe do elétrico mais vendido do mundo e descobrir como superá-lo.

Um grande veículo para estudar e superar

A Xiaomi não teve problemas em usar um Tesla Model Y como inspiração. Desmontaram cada elemento para perceber o que podiam fazer para que o seu primeiro SUV elétrico fosse tão bom, ou melhor, do que o da empresa de Elon Musk.

O Model Y é um carro muito, muito excecional.

Disse Lei Jun, que confirmou igualmente a “desmontagem”.

O CEO da Xiaomi referiu que o carro de Elon Musk tem a desvantagem no que toca ao espaço interior face ao Xiaomi YU7. Estas palavras foram divulgadas numa intervenção pública divulgada pela Business Insider.

Nela, Lei Jun não hesitou em elogiar o veículo da empresa norte-americana para, depois, apontar os seus pontos fracos face ao carro da Xiaomi. Segundo ele, a opção da Xiaomi é mais espaçosa, tem maior autonomia e, sobretudo, uma relação qualidade-preço muito difícil de ignorar.

Copiar para aprender com os melhores

Foram três as unidades do Tesla Model Y que Lei Jun confirmou terem comprado, com o objetivo de as desmontar e verificar como estavam os carros construídos por dentro.

A intenção era clara: agarrar no líder do segmento (é o elétrico mais vendido do mundo) e esmiuçá-lo para descobrir o que o tornava diferente.

O caso da Xiaomi não é, de longe, o único. Há alguns meses soube-se que a Toyota contratou uma consultora para perceber o que diferenciava os carros da BYD e da Tesla.

Também é sabido que a Mercedes fez o mesmo com os modelos da Zeekr, empresa chinesa da Geely, para compreender como conseguiam anunciar 1.000 quilómetros de autonomia.

Também eles são alvo de estudo

Embora agora saibamos que a Xiaomi comprou carros da concorrência, a própria empresa chinesa também tem sido observada de perto por vários rivais. Jim Farley, CEO da Ford, afirmou repetidamente que comprou um carro da Xiaomi e o conduziu durante meses sem se cansar dele. A Hyundai também levou um exemplar para a Coreia do Sul.

Neste verão, uma fotografia à porta de Maranello, a fábrica da Ferrari, mostrou um Xiaomi SU7 Ultra a entrar nas instalações. Embora não haja confirmação oficial, tudo indica que os italianos também analisaram em profundidade o carro elétrico mais rápido de Nürburgring.

Como se vê, é comum as empresas comprarem modelos da concorrência para compreender como funcionam, o que os torna diferentes e como conseguem vantagens face às suas próprias propostas.

O caso da Xiaomi não é único, mas é significativo por mostrar quem está a apontar como referência.

O foco da Xiaomi: ultrapassar a Tesla

O Tesla Model Y foi o carro elétrico mais comprado no mundo e até o primeiro modelo totalmente elétrico a conquistar o título de “carro mais vendido do mundo”, independentemente da tecnologia utilizada.

Mas, desde o lançamento do Xiaomi SU7 e, com a aposta reforçada no YU7 (o SUV elétrico), a empresa de Lei Jun tem procurado mostrar o que faz melhor do que a Tesla.

A Xiaomi destacou a sua tecnologia de condução autónoma (omitida por razões legais no YU7), a autonomia e, acima de tudo, o preço, já que as versões da Xiaomi são vendidas por uma fração do valor dos Tesla.

Além disso, há outro detalhe relevante nesta disputa. Quando um fabricante chinês aponta diretamente a um rival e o menciona nas suas apresentações, não é uma estratégia agressiva de ataque. Na China, “a inspiração” (ou a cópia direta) serve para evidenciar quem é o líder do mercado, a quem querem assemelhar-se e, naturalmente, ultrapassar.

É uma estratégia que contrasta com a cultura ocidental, mas que explica porque as apresentações de smartphones da Xiaomi estão cheias de referências à Apple.

Ou porque as apresentações dos carros da Xiaomi foram inundadas de comparações com Tesla e Porsche. Cada uma, no seu segmento (qualidade-preço, no primeiro caso, e desportividade, no segundo), representa os líderes de mercado.