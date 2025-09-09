A Tesla poderá abandonar a indústria automóvel em breve? Tudo indica que sim

O papel de liderança da Tesla no fabrico de automóveis tem sido questionado. As recentes declarações do CEO Elon Musk e o novo relatório "Master Plan IV" da Tesla indicam que o foco da empresa estará a mudar dos automóveis para a IA e a robótica. Tudo parece apontar para que a Tesla possa abandonar a indústria automóvel em breve.

Tesla poderá abandonar a indústria automóvel

A Tesla continua a ser o fabricante de veículos elétricos mais vendido nos Estados Unidos, sendo a grande maioria das suas receitas provenientes da venda de automóveis. Mas Musk vê o futuro da empresa nos robotáxis e nas tecnologias autónomas. Segundo o CEO, esta área tem o potencial de transformar a Tesla numa "empresa de dez biliões de dólares".

O Master Plan IV também apoia esta visão. Segundo o relatório, os robôs humanoides assumirão tarefas diárias e libertarão o tempo da humanidade, inaugurando uma era de "abundância sustentável". A única menção a automóveis é nas tecnologias de baterias e robotaxis autónomos.

Os dois primeiros argumentos de Musk (Master Plan I e II) delinearam o futuro da Tesla em termos de produção automóvel. O primeiro plano centrou-se numa estratégia de transição de veículos de luxo para modelos mais acessíveis, enquanto o segundo sugeriu veículos como o Model Y e o Cybertruck. No entanto, o plano final coloca agora os automóveis longe do centro das atenções.

Elon Musk vai apostar nos robotáxis e roboôs

A nova direção de Musk representa também um grande passo para os investidores. O conselho de administração da Tesla preparou um pacote salarial para Musk que poderá chegar a 1 bilião de dólares se implementar milhões de robôs e robotaxis nos próximos 10 anos. Isto esclarece ainda mais a nova visão da empresa.

Atingir estes objetivos não será fácil. A promessa de condução totalmente autónoma tem vindo a ser adiada há anos. O negócio de robotáxis ainda opera em áreas limitadas em algumas cidades dos EUA. O projeto do robô humanoide da Tesla, o Optimus, ainda está em fase de protótipo e sofre atrasos frequentes.

Esta estratégia corre o risco de enfraquecer o domínio da Tesla no mercado automóvel. A empresa está a desviar os seus recursos para veículos autónomos em vez de desenvolver novos modelos acessíveis. Com exceção do Cybertruck, a Tesla não lançava um novo modelo há cinco anos. Enquanto o número de concorrentes cresce, a Tesla enfrenta os desafios de uma linha de produtos envelhecida.