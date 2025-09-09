CATL diz ter a solução para a mobilidade elétrica europeia: a bateria Shenxing Pro

Antes mesmo do início do salão automóvel IAA Mobility, em Munique, na Alemanha, a gigante chinesa de baterias, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), lançou a bateria Shenxing Pro, apresentando-a como a solução ideal para a mobilidade elétrica europeia.

Segundo a CATL, sete anos de inovação em segurança No Propagation (NP) culminaram na bateria Shenxing Pro da CATL, um componente revolucionário que a marca acredita que pode ser a solução para a mobilidade elétrica europeia.

A tecnologia NP 3.0 da CATL, baseada na química do fosfato de ferro e lítio (LFP), pode manter o fornecimento de energia por mais de uma hora após o aquecimento excessivo, permitindo que os condutores conduzam o veículo com segurança para longe de áreas perigosas.

Desta forma, a marca especializada em baterias assegura que a sua bateria impede chamas e fumo visíveis durante o sobreaquecimento, evitando acidentes secundários causados pela visibilidade obstruída.

Duas variantes da bateria Shenxing Pro da CATL

Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery

Esta atinge uma autonomia WLTP de 758 quilómetros com uma vida útil de até 12 anos ou um milhão de quilómetros.

Segundo a CATL, após 200.000 quilómetros, esta bateria apresenta apenas 9% de degradação do desempenho, alinhando-se com as exigências do mercado europeu de leasing, especificamente.

Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery

Por sua vez, esta pode adicionar 478 quilómetros de autonomia WLTP em apenas 10 minutos — o equivalente a 0,8 quilómetros por segundo — tornando-a a bateria LFP de carregamento super rápido líder na Europa.

Conforme partilhado pela CATL, mesmo com 20% do estado de carga (SOC), a versão de carregamento super rápido pode atingir uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos a 830 kW.

A CATL promete que a bateria mantém um desempenho excecional em condições de frio extremo, proporcionando 410 quilómetros de autonomia após um carregamento de 20 minutos a -20 °C.

Ao integrar a tecnologia da CATL com as décadas de experiência automóvel da Europa, a empresa pretende ir além do "na Europa, para a Europa", segundo Tan Libin, diretor comercial e vice-presidente sénior de negócios globais da CATL, citado pela CnEVPost.

Esta bateria integra um esforço mais amplo da CATL, que procura construir um ecossistema de veículos elétricos atualizado, na Europa, abrangendo desde a produção de materiais, fabrico de baterias, recondicionamento e reciclagem.

Segundo Tan Libin, o objetivo passa por acelerar a transição energética do bloco.