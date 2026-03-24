BMW recolhe 180.000 veículos por avaria com risco de incêndio

A BMW está a fazer o recall de quase 180.000 veículos, com modelos das séries 5, 7 e M5, tanto de produção nacional como importados, devido a defeitos na cablagem do ar condicionado que representam um risco de incêndio.

Esta terça-feira, a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China (em inglês, SAMR) anunciou o recall, que totaliza 179.527 veículos.

Os carros da Série 5 produzidos no país representam a maioria do recall, com 133.849 unidades fabricadas entre 5 de dezembro de 2023 e 12 de abril de 2025.

O recall inclui, também, 8978 automóveis da Série 5 importados, produzidos entre 17 de outubro de 2023 e 8 de abril de 2025.

Além disso, abrange 36.527 automóveis da Série 7 importados, fabricados entre 9 de junho de 2022 e 3 de abril de 2025.

Outros 173 veículos M5 estão incluídos no recall, tendo sido produzidos entre 4 de julho de 2024 e 2 de abril de 2025.

Recall da BMW devido a risco de incêndio

O problema reside no percurso da cablagem do ar condicionado do habitáculo dianteiro, que pode ser danificado durante a substituição do elemento do filtro de ar por peças não originais.

Em casos extremos, isto pode provocar um curto-circuito no sistema elétrico e causar um incêndio.

A BMW irá inspecionar e fixar novamente os cabos elétricos dos veículos afetados, sem custos para os proprietários. Se um deles já estiver danificado, será substituído.

Conforme avançado, alguns veículos já foram reparados anteriormente, pelo que não necessitarão de mais intervenções.

Este é um dos mais recentes recalls da BMW, na China, sendo o mais recente desafio de qualidade que a empresa enfrenta no país, o seu maior mercado individual a nível global.