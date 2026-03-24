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BMW recolhe 180.000 veículos por avaria com risco de incêndio

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. says:
    24 de Março de 2026 às 15:05

    “O problema reside no percurso da cablagem do ar condicionado do habitáculo dianteiro, que pode ser danificado durante a substituição do elemento do filtro de ar por peças não originais.”

    Que desculpa mais mal amanhada. Se for um elemento do filtro original já não estraga nada. Ainda assim vão fazer recall. Fizeram burrada (não, não me encanei a escrever) mas nada como sacudir a água do capote.

    Responder
    • Mr. Y says:
      24 de Março de 2026 às 15:27

      Encanaste-te, sim senhor 🙂

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      24 de Março de 2026 às 15:31

      Os gajos que projetam os carros nunca pensam que os mesmos têm de ser reparados, depois há a burradas tipo Smart, que para substituir uma lâmpada ou desmanchas toda a frente do carro ou tentas colocar a mão pela pequena grelha junto ao vido.
      Eu tive um Smart 10 anos e por ignorância comprei uma vez a lâmpada de luz traseira errada e por esse motivo volta e meia estava a fundir uma das lâmpadas da frente ou por vezes as duas o que penai com o carro para substituir as lâmpadas.

      Responder
  2. David Guerreiro says:
    24 de Março de 2026 às 16:25

    Incêndio em carros a combustão? Jamais! Só um elétrico é que arde

    Responder
  3. Outro trolha says:
    24 de Março de 2026 às 16:27

    Por isso é que eu gosto de carros com mais de 20 anos. Se tivessem que pegar fogo ja tinham pegado

    Responder
  4. Vítor says:
    24 de Março de 2026 às 16:36

    Cá para mim não estão a contar a verdade, devem ser Teslas e a culpa é do Musk, a mim não me engano, a única marca que tem problemas é a Tesla por causa do chanfrado do Musk (estou a ser sarcástico com os anti)

    Responder

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