BMW recolhe 180.000 veículos por avaria com risco de incêndio
A BMW está a fazer o recall de quase 180.000 veículos, com modelos das séries 5, 7 e M5, tanto de produção nacional como importados, devido a defeitos na cablagem do ar condicionado que representam um risco de incêndio.
Esta terça-feira, a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China (em inglês, SAMR) anunciou o recall, que totaliza 179.527 veículos.
Os carros da Série 5 produzidos no país representam a maioria do recall, com 133.849 unidades fabricadas entre 5 de dezembro de 2023 e 12 de abril de 2025.
O recall inclui, também, 8978 automóveis da Série 5 importados, produzidos entre 17 de outubro de 2023 e 8 de abril de 2025.
Além disso, abrange 36.527 automóveis da Série 7 importados, fabricados entre 9 de junho de 2022 e 3 de abril de 2025.
Outros 173 veículos M5 estão incluídos no recall, tendo sido produzidos entre 4 de julho de 2024 e 2 de abril de 2025.
Recall da BMW devido a risco de incêndio
O problema reside no percurso da cablagem do ar condicionado do habitáculo dianteiro, que pode ser danificado durante a substituição do elemento do filtro de ar por peças não originais.
Em casos extremos, isto pode provocar um curto-circuito no sistema elétrico e causar um incêndio.
A BMW irá inspecionar e fixar novamente os cabos elétricos dos veículos afetados, sem custos para os proprietários. Se um deles já estiver danificado, será substituído.
Conforme avançado, alguns veículos já foram reparados anteriormente, pelo que não necessitarão de mais intervenções.
Este é um dos mais recentes recalls da BMW, na China, sendo o mais recente desafio de qualidade que a empresa enfrenta no país, o seu maior mercado individual a nível global.
“O problema reside no percurso da cablagem do ar condicionado do habitáculo dianteiro, que pode ser danificado durante a substituição do elemento do filtro de ar por peças não originais.”
Que desculpa mais mal amanhada. Se for um elemento do filtro original já não estraga nada. Ainda assim vão fazer recall. Fizeram burrada (não, não me encanei a escrever) mas nada como sacudir a água do capote.
Encanaste-te, sim senhor 🙂
Os gajos que projetam os carros nunca pensam que os mesmos têm de ser reparados, depois há a burradas tipo Smart, que para substituir uma lâmpada ou desmanchas toda a frente do carro ou tentas colocar a mão pela pequena grelha junto ao vido.
Eu tive um Smart 10 anos e por ignorância comprei uma vez a lâmpada de luz traseira errada e por esse motivo volta e meia estava a fundir uma das lâmpadas da frente ou por vezes as duas o que penai com o carro para substituir as lâmpadas.
Incêndio em carros a combustão? Jamais! Só um elétrico é que arde
Eu tanto queimo lenha verde como lenha seca, mas uma arde mais e melhor que a outra.
Por isso é que eu gosto de carros com mais de 20 anos. Se tivessem que pegar fogo ja tinham pegado
Cá para mim não estão a contar a verdade, devem ser Teslas e a culpa é do Musk, a mim não me engano, a única marca que tem problemas é a Tesla por causa do chanfrado do Musk (estou a ser sarcástico com os anti)