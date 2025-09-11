Novo BYD SEAL 6 DM-i já está disponível em Portugal, com tecnologia Super Híbrida Plug-in

Os Super Híbridos de última geração com tecnologia DM (Dual Mode) combinam uma experiência de condução elétrica (EV) com a flexibilidade adicional de um motor a gasolina compacto. Disponível em Portugal, o novo BYD SEAL 6 DM-i presenteia-nos com esta liberdade híbrida, com um preço a começar nos 43.990 euros.

Com planos ambiciosos para a Europa, a BYD já habituou o mercado, especialmente o português, a carros tecnologicamente competitivos, potentes e visualmente bonitos.

A mais recente estreia no nosso país traz-nos o BYD SEAL 6 DM-i nas carroçarias Sedã e Touring, e entrega-nos a liberdade da tecnologia Super Híbrida Plug-in.

A nova gama BYD SEAL 6 DM-i junta-se ao D-SUV SEAL U DM-i que, com mais de um milhão de unidades vendidas em todo o mundo, foi o primeiro modelo híbrido plug-in da marca lançado na Europa.

Este utiliza uma versão do grupo motopropulsor comprovado desse modelo, aliada às linhas mais aerodinâmicas do sedã e carrinha para oferecer uma eficiência impressionante.

Sempre acreditámos que a tecnologia Super Híbrida com DM é disruptiva, pois permite aos clientes uma experiência de condução 100% elétrica sem qualquer ansiedade de autonomia. Já o provámos com o SEAL U DM-i e estamos confiantes de que o nosso modelo mais recente, disponível em sedã e carrinha, tem o mesmo potencial.

Disse Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, acrescentando que "a possibilidade de circular em cidade ou em deslocações diárias em modo elétrico, mas, também, poder viajar mais de 1500 km com uma carga completa e um depósito cheio, é uma característica verdadeiramente diferenciadora".

Flexibilidade em tempo real com o BYD SEAL 6 DM-i

A carroçaria sedã BYD SEAL 6 DM-i mede 4840 mm de comprimento, 1875 mm de largura e 1495 mm de altura, posicionando-se claramente como um modelo do segmento familiar, com uma distância entre eixos de 2790 mm.

Inspirado no oceano, o design frontal combina formas fluídas com linhas mais vincadas no para-choques inferior, para um aspeto dinâmico e desportivo que favorece, também, a aerodinâmica.

O novo BYD SEAL 6 DM-i acolhe confortavelmente cinco adultos, com ótimo espaço para as pernas e para a cabeça nos lugares traseiros. A bagageira comporta 491 litros, aumentando para 1370 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A grelha frontal, inspirada nas ondas, tem um design limpo e minimalista e integra um sistema de admissão de ar ativo para aumentar a eficiência aerodinâmica.

Por sua vez, a grelha inferior, em trapezoidal invertido, destaca-se com detalhes cromados e contornos na cor da carroçaria.

Os faróis, com tecnologia full-LED em todas as versões, têm um desenho cristalino que reflete o brilho das ondas como um verdadeiro elemento de assinatura.

Nas laterais, linhas de cintura duplas esculpidas realçam o perfil elegante e a silhueta ágil da carroçaria sedã do BYD SEAL 6 DM-i, complementadas por jantes em liga leve de 18" com design "flying axe".

Na traseira, os farolins fumados apresentam acabamentos de alta qualidade com sequências LED-matrix em camadas, desenhadas para criar um efeito visual fluído.

A primeira carrinha da BYD para a Europa

A carrinha, designada BYD SEAL 6 DM-i Touring, tem o mesmo comprimento e largura do sedã, mas é ligeiramente mais alta (1505 mm), mantendo a distância entre eixos e oferecendo mais espaço interior do que muitas carrinhas híbridas do segmento D.

O design frontal mantém os elementos característicos do sedã, enquanto a secção lateral combina a dupla linha de cintura com tejadilho traseiro suavemente inclinado e um acabamento contrastante no pilar D que cria um efeito "flutuante".

O aspeto global articula referências práticas, como barras de tejadilho em alumínio, de série, com uma presença elegante e ágil.

A traseira integra os mesmos farolins LED-matrix sofisticados, além de um limpa-vidros e esguicho de água integrados para manter a visibilidade em viagens longas.

O coeficiente aerodinâmico (Cd) do BYD SEAL 6 DM-i Touring é apenas 0,284, o que é um valor baixo para uma carrinha e um fator-chave para a eficiência.

A BYD estreia-se no segmento das carrinhas, em Portugal, com um espaço de carga generoso e flexível: 500 litros atrás dos bancos, até à altura do apoio de cabeça; 675 litros acima disso; e um total de 1535 litros com os bancos traseiros rebatidos. A abertura da bagageira é elétrica e pode ser feita por comando à distância.

Super Híbrido Plug-in com DM para desempenho e autonomia

A nova gama BYD SEAL 6 DM-i baseia-se na inovadora tecnologia Super Híbrida Plug-in com DM da BYD, que conjuga a experiência de condução refinada e responsiva EV com a flexibilidade do sistema híbrido gasolina–elétrico desenvolvido internamente.

Inclui inovações exclusivas BYD, como motores elétricos de alto binário com controlador integrado, Blade Battery e um motor de gasolina Xiaoyun de 1,5 l com eficiência térmica excecional de 43%.

Como o nome indica, a tecnologia Super Híbrida com DM opera em dois modos distintos:

EV — as rodas são movidas exclusivamente pelo(s) motor(es) elétrico(s), usado na maioria das situações;

HEV — o motor a gasolina carrega a bateria e o motor elétrico através de um inversor, permitindo a resposta de condução de um EV. Quando é necessária potência extra, o modo HEV pode alternar entre série e paralelo, combinando o motor e o sistema elétrico.

Isto resulta num grupo motopropulsor que funciona como um EV na maior parte do tempo, com até 105 km de autonomia puramente elétrica (na carroçaria sedã).

A gestão inteligente do sistema — o "i" em DM-i — eleva a eficiência acima dos concorrentes, com consumo combinado ponderado tão baixo como 1,5 l/100 km (na carroçaria sedã) e até 1455 km de autonomia combinada com o depósito cheio e bateria carregada (na carroçaria sedã).

Além da eficiência, a tecnologia Super Híbrida Plug-in com DM proporciona desempenho confortável: todas as versões aceleram dos 0 aos 100 km/h em apenas 8,5 segundos e atingem uma velocidade máxima de 180 km/h.

Adicionalmente, a Blade Battery suporta a função Vehicle-to-Load (V2L), permitindo alimentar dispositivos exteriores (churrasqueiras portáteis, compressores, máquinas de café, luzes decorativas) até 3,3 kW. Esta funcionalidade está disponível de série em todas as carroçarias.

Em Portugal, existem duas configurações Super Híbridas disponíveis:

Comfort Lite (disponibilidade limitada) e Comfort : potência do sistema com 156 kW (212 cv) e bateria com 19 kWh de capacidade, permitindo até 105 km (sedã) e 100 km (carrinha) em modo puramente elétrico. Autonomias combinadas WLTP: 1455 km (sedã) e 1350 km (carrinha).

(disponibilidade limitada) e : potência do sistema com 156 kW (212 cv) e bateria com 19 kWh de capacidade, permitindo até 105 km (sedã) e 100 km (carrinha) em modo puramente elétrico.

O BYD SEAL 6 DM-i foi desenhado para a vida real

O interior da nova gama BYD SEAL 6 DM-i alia design sofisticado a materiais de alta qualidade e às habituais inovações BYD. O tablier projeta o tema oceânico do exterior com linhas suaves que se estendem até aos painéis das portas, criando uma sensação envolvente, eficiente e confortável.

Depois, o centro do tablier é ocupado por um ecrã de infoentretenimento de alta resolução (12,8" ou 15,6", conforme versão). Todos os ocupantes têm acesso a alimentação elétrica: duas portas USB-C na frente (18 W e 60 W) e duas USB-C de 18 W na traseira. As duas versões incluem ainda um carregador sem fios para smartphones de 50 W.

Os bancos dianteiros possuem memória de posição (apenas no banco do condutor) e oferecem regulação elétrica, ventilação e aquecimento para máximo conforto. Atrás, cada um dos bancos possui encostos de cabeça ajustáveis.

As versões Comfort Lite e Comfort incluem um teto de abrir panorâmico.

Segurança avançada e assistentes de condução

Tanto para cidade como para longas viagens, a nova gama SEAL 6 DM-i oferece um pacote abrangente de tecnologias de segurança e ajuda à condução:

Sistemas passivos:

Sete airbags (condutor, passageiro, central frontal, dois laterais frontais, dois de cortina);

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores e regulação em altura;

ISOFIX e i Size nos bancos exteriores traseiros e no lugar do passageiro dianteiro;

Sistema de Deteção da Presença de Crianças (CPD);

Fecho de portas automático.

Assistência de condução:

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, visão panorâmica 360°;

Cruise Control Adaptativo (ACC) e Inteligente (ICC);

Deteção do Ângulo Morto (BSD);

Sistema de Monitorização da Fadiga do Condutor (DFM);

Alerta de Colisão no Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) com função de Travagem (RCTB);

Assistente de Emergência à Manutenção na Faixa de Rodagem (ELKA);

Alerta de Colisão Dianteira (FCW) e Traseira (RCW);

Aviso de Abertura de Porta (DOW).

Preço e disponibilidade

A nova gama BYD SEAL 6 DM-i já está disponível para encomenda em Portugal, nas cores exteriores metalizadas Obsidian Black, Atlantis Blue, Polar White e Sandstone, e combinações interiores Blue and Black e Black and Grey, com as primeiras entregas previstas para as próximas semanas.

Todas as versões incluem condições especiais de garantia de série:

Seis anos de garantia da fabricante;

Oito anos de garantia da bateria.

O preço começa nos 43.990 euros para a carroçaria sedã e versão Comfort, e nos 44.490 euros para a carroçaria Touring na versão Comfort Lite (valores sem despesas de legalização, transporte, nem pintura metalizada). A versão Comfort acresce 1000 euros à versão Comfort Lite.

Para empresas e Empresários em Nome Individual (ENI), a nova gama BYD SEAL 6 DM-i está disponível a partir de 32.990 euros (+ IVA), com uma campanha de lançamento válida até 30 de setembro.