Primeiro modelo Made in Europe reforça compromisso da BYD com o mercado europeu

O interesse da BYD na Europa não é novo, com a fabricante chinesa a revelar, de forma acelerada, planos alargados para o bloco. Recentemente, no IAA Mobility 2025, em Munique, a empresa reforçou o seu compromisso com o mercado europeu com uma série de novidades, nomeadamente a confirmação dos planos de produção da sua primeira fábrica por cá.

No IAA Mobility 2025, em Munique, onde a BYD revelou ao público o seu segundo modelo super híbrido BYD SEAL 6 DM-i TOURING, a vice-presidente executiva da empresa anunciou novidades a respeito do BYD Dolphin Surf.

Além de ter sido distinguido como World Urban Car 2025, o modelo mais acessível da marca no mercado europeu acaba de conquistar a pontuação máxima de cinco estrelas Euro NCAP, confirmando o compromisso da BYD com a inovação tecnológica e a segurança, e elevando o patamar no segmento dos compactos elétricos.

BYD reforça compromisso de "Made in Europe, for Europe"

Numa conferência de imprensa oficial, Stella Li confirmou igualmente que o BYD Dolphin Surf será o primeiro modelo produzido na futura fábrica europeia da BYD, em Szeged, na Hungria, cuja abertura está prevista para o final de 2025.

Este será o ponto de partida da produção "Made in Europe, for Europe", consolidando a presença da marca no mercado europeu e reforçando o seu compromisso com o bloco.

A Europa é um mercado de enorme importância para a BYD. Por isso, é simbólico anunciar aqui, no maior salão automóvel da região, que o DOLPHIN SURF será o primeiro veículo a sair da nossa unidade de produção na Hungria.

Anunciou Stella Li, destacando que "o reconhecimento Euro NCAP, aliado ao título de World Urban Car 2025, reforça o nosso compromisso com a segurança e inovação tecnológica, trazendo benefícios reais e tangíveis para os clientes".

A executiva confirmou ainda que a tecnologia Flash Charging chegará à Europa mais cedo do que o previsto, com 200 a 300 estações operacionais até ao segundo trimestre de 2026, lideradas pela marca premium DENZA.

Leia também: