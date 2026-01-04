Cartão de Cidadão vai substituir o passe até 2027

O Cartão de Cidadão está prestes a ganhar mais uma funcionalidade importante. De acordo com os planos do Governo, até 2027 o Cartão de Cidadão (ou a app gov.pt) poderá substituir o passe e os bilhetes tradicionais nos transportes públicos em Portugal.

A medida faz parte de uma estratégia de digitalização e simplificação dos serviços públicos, com impacto direto no dia a dia de milhões de utilizadores.

CC: Um único cartão para tudo

A ideia passa por usar o Cartão de Cidadão como meio de acesso aos transportes públicos, permitindo validar viagens em autocarros, metro ou comboios sem necessidade de passe físico adicional.

Além do cartão físico, o sistema deverá funcionar também através da app gov.pt, transformando o smartphone num verdadeiro “bilhete digital”.

Como vai funcionar?

Segundo a informação conhecida até agora, o novo modelo de bilhética permitirá:

Utilizar o Cartão de Cidadão como título de transporte

Validar viagens através da app gov.pt

Associar passes, descontos e métodos de pagamento

Eliminar cartões e passes específicos de cada operador

Criar um sistema integrado e válido em todo o país

Se tudo correr como previsto, em poucos anos bastará o Cartão de Cidadão para viajar, identificar-se e aceder a serviços públicos, sem carteiras cheias de cartões.