Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional aprovada! Mil milhões de euros

O Governo aprovou o Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional 2026-2027, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 214/2025, definindo as principais medidas para acelerar a transformação digital em Portugal nos próximos dois anos.

O investimento total da Estratégia Digital Nacional, Agenda Nacional de Inteligência Artificial e Pacto para as Competências Digitais é de mil milhões de euros.

O plano aposta no reforço das competências digitais, na digitalização das PME, na modernização dos serviços públicos digitais e no desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas seguras, alinhadas com os objetivos europeus para a Década Digital 2030.

Entre as prioridades estão a expansão do ecossistema gov.pt, a criação da Carteira Digital da Empresa, o apoio à adoção de tecnologias como cloud e inteligência artificial e a melhoria da conectividade digital.

O Governo garante ainda mecanismos de acompanhamento e transparência, com publicação regular dos resultados, para assegurar a execução efetiva do plano. Saber mais aqui.