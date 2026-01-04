Volkswagen mostra o interior do ID.Polo e o regresso dos botões físicos

A Volkswagen revelou finalmente o interior do tão aguardado ID.Polo. Este modelo promete democratizar o acesso aos veículos elétricos da marca alemã. Mais do que um simples vislumbre estético, esta apresentação marca uma mudança fundamental na filosofia de design da construtora. Confirma ainda o regresso dos comandos tradicionais em detrimento das interfaces táteis.

A Volkswagen mostrou ainda mais do ID.Polo

A principal novidade do interior do novo ID.Polo é a reintrodução de botões físicos para as funções essenciais, uma resposta direta ao feedback dos condutores e críticos. O habitáculo afasta-se do minimalismo radical da linha ID inicial, optando por uma abordagem mais funcional e ergonómica.

Destaca-se imediatamente a presença de uma fileira de interruptores retroiluminados situados sob o ecrã central, destinados ao controlo da climatização e às luzes de emergência. Além desta barra de comandos, a consola central ganha um novo protagonista: um botão rotativo físico. Este comando permite ajustar o volume do sistema de áudio e navegar entre faixas ou estações de rádio de forma intuitiva, sem que o condutor precise de desviar o olhar da estrada.

O volante também abandona as superfícies táteis capacitivas, muitas vezes criticadas pela falta de precisão, regressando aos botões de pressão convencionais, que oferecem uma resposta tátil clara e imediata. Apesar do foco no regresso à analógico, o Volkswagen ID.Polo não descura a vertente digital.

Interior confirma regresso aos botões físicos

O tablier é dominado por dois ecrãs de alta resolução: um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas em frente ao condutor e um ecrã tátil central de quase 13 polegadas para o sistema de infoentretenimento. Uma funcionalidade curiosa que alia a tecnologia à nostalgia é a possibilidade de alterar o grafismo do painel de instrumentos para um modo "Retro".

Esta opção recria visualmente os mostradores clássicos do Golf de primeira geração, oferecendo uma viagem ao passado através da tecnologia moderna. O design geral do interior reflete uma preocupação com a qualidade dos materiais e a usabilidade, criando um ambiente que a marca descreve como familiar e intuitivo desde o primeiro contacto.

Com esta alteração de rumo no ID.Polo, a Volkswagen demonstra estar atenta às necessidades reais dos seus utilizadores. Consegue ainda equilibrar a inovação digital com a fiabilidade e segurança dos controlos físicos. É o retormar de um modelo icónico, mas numa roupagem moderna e com o tecnologia de ponta.