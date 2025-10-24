Kia criou um ambientador com cheiro a gasolina para os condutores de elétricos nostálgicos

Se achava que já tinha visto de tudo para florear os carros elétricos, pense melhor, pois a Kia lançou uma campanha que pode surpreender. Na Finlândia, a marca apresentou um ambientador com aroma a gasolina para ser pendurado no espelho retrovisor dos veículos dos condutores mais nostálgicos.

Os carros elétricos roubam aos entusiastas dos automóveis muitos pequenos prazeres, desde a satisfação a cada mudança de velocidade até ao barulho de um motor a funcionar perfeitamente. Para a Kia, pelos vistos, importa, também, o cheiro da gasolina.

Na Finlândia, a marca anunciou um ambientador em forma de recipiente de gasolina, concebido para ajudar os mais nostálgicos a "fazer a transição para uma nova era de condução" - a elétrica.

Ambientador da Kia lembra "uma oficina mecânica"

Através das redes sociais, a marca escreveu o seguinte, conforme traduzido:

Sente falta do cheiro da gasolina e da bomba de gasolina em plena eletrificação? Temos uma ajuda rápida para os sintomas de abstinência.

De forma humorística, num país que não é particularmente conhecido pelo humor, a Kia apresentou uma forma de lidar com isso, anunciando que o seu ambientador estará disponível para os novos compradores do EV4, numa "edição limitada".

Segundo a Tyyliniekka, a ideia surgiu da importadora da Kia no país, a Astara Auto Finland, que decidiu unir-se a Max Perttula para criar um perfume com notas de irreverência: quem cheirou descreve uma base de óleo de motor, uma nota metálica e toques de jasmim, bem como alcatrão de bétula, segundo o Carscoops.

Por sua vez, a Max Perttula, o cheiro lembra "uma oficina mecânica".