A Dacia anunciou a abertura das encomendas para os novos Duster e Bigster HYBRID-G 150 4x4, dois modelos que estreiam uma motorização inédita no mercado. Combinando tecnologia híbrida, sistema bi-fuel GPL e tração integral, estas versões prometem redefinir o conceito de eficiência e versatilidade no segmento SUV.

Encomendas já disponíveis para as versões híbridas 4x4

A Dacia acaba de abrir as encomendas para os novos Duster e Bigster MY2026 equipados com a inédita motorização HYBRID-G 150 4x4. Trata-se do primeiro sistema no mercado a combinar tecnologia híbrida, bi-fuel (GPL) e tração integral, oferecendo uma proposta única em eficiência, versatilidade e economia.

As primeiras unidades deverão chegar aos concessionários durante o primeiro trimestre de 2026.

Motor Dacia inovador com dupla motorização e tração inteligente

O novo sistema HYBRID-G 150 4x4 conjuga um motor mild-hybrid de 1.2 litros e 48 V, com 103 kW (140 cv), no eixo dianteiro, e um motor elétrico de 23 kW (31 cv) no eixo traseiro.

A potência combinada atinge os 113 kW (150 cv), associada a uma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades, garantindo uma condução fluida e confortável.

Autonomia e poupança com o poder do GPL

Graças ao sistema mild-hybrid, o condutor pode circular em modo 100% elétrico até 60% do tempo em ciclo urbano, com a bateria de 48 V a recarregar automaticamente durante as travagens.

A tecnologia bi-fuel (gasolina + GPL) traduz-se numa redução dos custos de utilização até 30% e uma diminuição de 20 g nas emissões de CO₂.

Com os dois depósitos de 50 litros cada, o Duster pode alcançar uma autonomia combinada até 1500 km (ciclo WLTP), um valor impressionante no segmento.

Tração integral inteligente e seis modos de condução

A tração 4x4 é assegurada pelo motor elétrico traseiro, que oferece binário instantâneo quando é detetada perda de aderência.

O sistema disponibiliza seis modos de condução, adaptáveis a qualquer terreno ou condição:

Auto : gestão automática entre 4x2 e 4x4;

: gestão automática entre 4x2 e 4x4; Eco : máxima eficiência, ativando o 4x4 apenas quando necessário;

: máxima eficiência, ativando o 4x4 apenas quando necessário; Neve : maior segurança em estradas escorregadias;

: maior segurança em estradas escorregadias; Lama/areia : tração total otimizada de forma contínua;

: tração total otimizada de forma contínua; Bloqueio : ideal para terrenos acidentados e baixas velocidades;

: ideal para terrenos acidentados e baixas velocidades; Hill Descent Control: controlo e estabilidade em descidas íngremes entre 4 e 30 km/h.

Eficiência, conforto e espírito aventureiro

Com este sistema inovador, a Dacia mantém as capacidades todo-o-terreno que consagraram o Duster e o Bigster, mas com um novo nível de eficiência, conforto e tecnologia híbrida.

A combinação de motor elétrico, tração integral e bi-fuel representa um salto tecnológico significativo, reforçando o posicionamento da marca como uma das mais pragmáticas e inovadoras no mercado europeu.

Gama & Preços Dacia

Para complementar o anúncio da abertura das encomendas, a Dacia revelou também a estrutura de preços e versões dos novos Duster e Bigster HYBRID-G 150 4x4, inseridos na gama MY26.

As tabelas oficiais mostram a posição destas versões no topo da oferta, refletindo o seu caráter tecnológico e o novo sistema híbrido bi-fuel com tração integral.

Os preços agora divulgados permitem uma visão clara da evolução da gama e do valor competitivo face às restantes motorizações.