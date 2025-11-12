Loja de Cidadão Virtual já está disponível e tem 150 serviços

Portugal dá hoje um passo decisivo na transformação digital dos serviços públicos com o lançamento da Loja de Cidadão Virtual, integrada no portal gov.pt. Esta nova solução agrega 150 serviços públicos essenciais e dispõe de apoio por videochamada.

150 serviços já disponíveis (23 para cidadãos e 127 para empresas e negócios)

A nova Loja de Cidadão Virtual arranca com um serviço integrado de 22 entidades públicas num único local, onde os cidadãos (a título individual ou empresarial) podem resolver as suas questões a qualquer hora e em qualquer lugar.

Entre os 150 serviços já disponíveis, 23 são destinados a cidadãos e 127 a empresas e negócios, incluindo, por exemplo, a alteração da morada do Cartão de Cidadão, a renovação da Carta de Condução, a criação de uma empresa online, a alteração do nome, da sede ou do objeto social de uma empresa e o pedido de registo de beneficiário efetivo.

Estes serviços fazem parte de um conjunto inicial selecionado com base na sua relevância e frequência de utilização, para garantir que as necessidades mais comuns de cidadãos e empresas são as primeiras a estar disponíveis neste novo canal digital.

Entre as novidades, destaca-se também o apoio por videochamada, permitindo um atendimento humano em ambiente digital, replicando a experiência personalizada das Lojas de Cidadão físicas. O acesso a este serviço é feito mediante agendamento, assegurando a disponibilidade e o acompanhamento adequados a cada cidadão ou empresa.

O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, reforça que este "é um novo paradigma do atendimento público, com um Estado mais ágil e ao serviço do cidadão".

Já o CTO do Estado e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), Manuel Dias, afirma que “é necessário garantir que todos os serviços públicos essenciais estão acessíveis digitalmente, a qualquer hora e em qualquer lugar. A Loja de Cidadão Virtual permite aos cidadãos e empresas poupar tempo e reduzir burocracias. Esta plataforma, que evoluirá gradualmente, aproxima os serviços públicos das pessoas, permitindo uma interação com o Estado mais conveniente e alinhada com as suas necessidades”.

A Loja de Cidadão Virtual, integrada no portal gov.pt, representa um passo importante no alinhamento com o objetivo de 2030, que visa disponibilizar todos os serviços públicos no canal digital, promovendo um Estado mais acessível, integrado e próximo de todos. Esta integração reforça a coerência da experiência digital, permitindo que cidadãos e empresas encontrem, num só ponto de acesso, a porta de entrada para o relacionamento com a Administração Pública.

A ARTE continuará a liderar a estratégia de transformação digital do Estado, com novos modelos de atendimento focados na inovação e na eficiência, reforçando o compromisso com um serviço público moderno e orientado para as pessoas. A Loja de Cidadão Virtual é um dos resultados desta estratégia e um contributo essencial para consolidar o percurso de digitalização dos serviços públicos.

