Segurança Social: já é possível justificar faltas à junta médica online

Atualmente, na Segurança Social online, é possível aceder aos mais diversos serviços e obter os mais diversos comprovativos. Recentemente, passou a ser possível justificar faltas à junta médica online.

Junta médica online: pode submeter a justificação em qualquer momento

A partir de agora, os cidadãos que não possam comparecer a uma convocatória dos Serviços de Verificação de Incapacidades (junta médica) têm a possibilidade de apresentar a sua justificação de forma totalmente online, através do Portal da Segurança Social. Esta medida elimina a necessidade de deslocações presenciais, tornando o processo mais rápido e conveniente.

Segundo a Segurança Social, esta funcionalidade permite aos utentes submeterem a justificação em qualquer momento, evitando atrasos no processamento de processos e facilitando a gestão administrativa. A plataforma orienta o utilizador passo a passo, garantindo que a justificação cumpre todos os requisitos legais e formais exigidos.

Esta mudança insere-se no esforço contínuo da Administração Pública em digitalizar serviços, reduzir burocracias e aumentar a eficiência dos atendimentos, especialmente em contextos em que deslocações físicas podem ser difíceis ou desaconselhadas.

Para aceder a esta funcionalidade, basta entrar na área pessoal do Portal da Segurança Social, localizar a convocatória da Junta Médica e selecionar a opção de justificação online, preenchendo os campos exigidos e anexando documentos se necessário.

Com esta atualização, a Segurança Social dá mais um passo na modernização dos serviços públicos, proporcionando maior comodidade e flexibilidade aos cidadãos.

