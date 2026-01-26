Carteira Digital da Empresa disponível a partir desta segunda-feira

A Carteira Digital da Empresa é oficialmente lançada esta segunda-feira (26 de janeiro de 2026) no Palácio da Bolsa, no Porto. Esta nova ferramenta digital permite aos empresários aceder a vários documentos oficiais da empresa de forma rápida e segura através da extensão da aplicação gov.pt.

4 cartões disponíveis na primeira versão da careira digital da empresa

Tal como referido aqui, esta nova ferramenta digital permite às empresas guardar e aceder a documentos oficiais num formato eletrónico, simplificando processos que hoje exigem papel ou deslocações físicas. Na sua primeira fase, a carteira vai oferecer quatro documentos essenciais, incluindo:

o cartão de identificação da empresa,

o Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE),

e as declarações de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Segundo o Governo e a Agência para a Modernização do Estado (ARTE), a plataforma terá uma evolução faseada, com planos de adicionar mais serviços como:

Certidão Comercial Permanente

Perfis ENI

Certificações PME

Assinatura eletrónica e notificações digitais

Alertas fiscais e contributivos

Consulta e participação em concursos públicos

Portugal torna-se o primeiro país da União Europeia a disponibilizar esta ferramenta digital para empresas, alinhada com o regulamento europeu eIDAS 2.0, que visa simplificar o acesso e uso de documentos digitais entre países da UE.