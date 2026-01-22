Portugal lança a tão pedida Carteira Digital da Empresa

A tão aguardada Carteira Digital da Empresa vai finalmente estar disponível para todas as empresas portuguesas. A confirmação foi feita em audição no Parlamento pelo ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

Esta nova ferramenta digital permite às empresas guardar e aceder a documentos oficiais num formato eletrónico, simplificando processos que hoje exigem papel ou deslocações físicas. Na sua primeira fase, a carteira vai oferecer quatro documentos essenciais, incluindo:

o cartão de identificação da empresa,

o Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE),

e as declarações de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

O objetivo, segundo o ministro, é expandir gradualmente os tipos de documentos disponíveis, de forma a que os empresários consigam “fazer toda a sua vida” diretamente através da carteira digital, desde concursos públicos até pedidos de financiamento.

Portugal torna-se assim o primeiro país da União Europeia a lançar oficialmente este tipo de solução empresarial, alinhando-se com a obrigação europeia de digitalização dos serviços públicos.

O Governo vai disponibilizar a Carteira Digital da Empresa no próximo dia 26 de janeiro. Gonçalo Matias referiu que esta carteira será semelhante à carteira digital pessoal ID.Gov.