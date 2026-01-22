Apple prepara revolução na Siri com o lançamento do novo chatbot “Campos”

A Apple está a reformular profundamente a sua assistente virtual, planeando o lançamento de um chatbot avançado que promete superar as capacidades atuais da Siri. Esta nova etapa tecnológica, sob o nome "Campos", marca um ponto de viragem na estratégia de inteligência artificial (IA) da empresa de Cupertino.

A evolução para a Siri 3.0 e o projeto Campos

Após um período de expectativa que dura há quase dois anos, surgem novos detalhes sobre o futuro da IA na Apple. Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a tecnológica está a desenvolver um novo chatbot, internamente designado como "Campos", que deverá estrear-se como a "Siri 3.0" no final de 2026.

Este desenvolvimento surge num momento em que a empresa se prepara para lançar a Siri 2.0 com o iOS 26.4, uma atualização prevista para esta primavera que deverá finalmente entregar as funcionalidades de "Apple Intelligence" prometidas em 2024.

Atualmente, a Siri ainda não é considerada um chatbot no sentido estrito da palavra, ao contrário do ChatGPT da OpenAI ou do Gemini da Google. Embora o motor do Gemini venha a sustentar parte das funcionalidades da Siri a curto prazo, a assistente atual carece da capacidade de manter diálogos fluidos e contextuais de "ida e volta". O projeto Campos visa precisamente preencher esta lacuna.

Integração profunda no ecossistema de software

O novo chatbot Campos será integrado no iOS, iPadOS e macOS, podendo ser acionado da mesma forma que a Siri atual. A grande diferenciação da proposta da Apple, face à concorrência, reside na sua integração nativa com as aplicações centrais do sistema. O Campos terá a capacidade de interagir diretamente com o Mail, Música, Podcasts e Fotos.

Além da gestão de conteúdos, este novo motor de IA poderá controlar definições críticas do dispositivo. O utilizador poderá, por exemplo, solicitar a criação de temporizadores, a realização de chamadas ou a abertura da câmara através de comandos complexos de voz ou texto. Esta evolução deverá ser apresentada oficialmente durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) em junho.

Esta nova direção representa uma alteração enorme na postura da Apple: em junho passado, executivos como Craig Federighi e Greg Joswiak indicaram que a prioridade da empresa não era a criação de um chatbot isolado, mas sim a integração da IA na experiência quotidiana do utilizador. Na altura, Federighi sublinhou que o objetivo da Apple Intelligence não passava por replicar modelos de conversação externos.

Contudo, o facto de a Apple ter ficado atrás dos seus concorrentes diretos forçou uma reestruturação interna. Craig Federighi assumiu o controlo da divisão de IA, substituindo John Giannandrea, e a empresa contratou Amar Subramanya para o cargo de presidente de IA. Subramanya, que anteriormente liderou a engenharia do Google Gemini, traz consigo a experiência necessária para acelerar esta transição.

Leia também: