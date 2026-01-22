Huawei FreeClip 2: segredo está no design Airy C-bridge e na audição aberta adaptável

A Huawei anunciou, hoje, o lançamento do seu mais recente produto de áudio TWS: os Huawei FreeClip 2 herdaram a inovadora arquitetura C-bridge da geração anterior, mas chegam mais leves e com um ajuste melhorado. Os novos auriculares integram, também, um poderoso diafragma duplo, por forma a tornar a audição mais inteligente, imersiva e confortável do que nunca.

Os Huawei FreeClip 2 são tão confortáveis de usar quanto elegantes de exibir, conforme descrito pela marca, graças a três elementos-chave:

C-bridge melhorado . Produzido em silicone líquido suave para a pele e uma liga com memória de forma de alto desempenho, assegura um ajuste confortável;

. Produzido em silicone líquido suave para a pele e uma liga com memória de forma de alto desempenho, assegura um ajuste confortável; Comfort Bean mais leve e mais pequeno do que na geração anterior, ajustando-se perfeitamente à orelha sem cair. Resulta de um ajuste ao nível do micrómetro, baseado em mais de 10.000 amostras de orelhas de todo o mundo;

do que na geração anterior, ajustando-se perfeitamente à orelha sem cair. Resulta de um ajuste ao nível do micrómetro, baseado em mais de 10.000 amostras de orelhas de todo o mundo; Acoustic Ball melhorada, para um som potente a partir de uma forma compacta.

Com um peso de 5,1 gramas, cada auricular proporciona uma experiência de audição praticamente sem peso.

A nova gama FreeClip está disponível em quatro cores - Azul, Branco, Rose Gold e Preto. As edições Azul e Branca, em particular, apresentam uma textura fina, que faz lembrar a ganga, "desenhada para evocar uma sensação de liberdade e conforto".

A experiência de som que se integra no estilo de vida

No coração dos Huawei FreeClip 2 está um processador NPU AI que oferece 10 vezes mais poder de computação. Esta capacidade suporta funcionalidades avançadas como a perceção em tempo real, o volume adaptável e a melhoria de voz, que garantem uma audição clara.

A capacidade de processamento potencializa um diafragma duplo de última geração, o que resulta num volume e graves 100% mais fortes e na reprodução precisa de todas as nuances musicais.

A clareza em chamada é assegurada por um sistema de três microfones e algoritmos DNN multicanal, conforme prometido pela Huawei.

O processador NPU melhora o cancelamento de ruído ao filtrar os sons de fundo e ao realçar a voz do interlocutor, mantendo as chamadas nítidas mesmo em ambientes complexos, como transportes públicos.

Por forma a garantir a privacidade das conversas, um sistema de ondas sonoras inversas minimiza a fuga de som.

Os auriculares são ainda intercambiáveis, com canais de áudio esquerdo-direito auto-adaptáveis, o que significa que pode usar qualquer auricular em qualquer orelha.

A classificação IP57 de resistência a poeira e água torna-os mais do que preparados para o suor, a chuva e os salpicos que possam ocorrer no dia a dia.

A autonomia prometida é de nove horas de utilização com uma carga completa e de até 38 horas de duração total com a caixa de carregamento.

Huawei une-se à it's lava e Les Néréides para fundir tecnologia e estilo

Para levar a tendência do áudio open-ear para o campo da moda, os Huawei FreeClip 2 juntam-se a duas marcas que entendem o acessório como algo mais do que um detalhe.

A it's lava , uma marca de moda e acessórios fundada por Sara Baceiredo, transfere o seu universo estético para charms exclusivos pensados para personalizar os Huawei FreeClip 2.

, uma marca de moda e acessórios fundada por Sara Baceiredo, transfere o seu universo estético para charms exclusivos pensados para personalizar os Huawei FreeClip 2. A Les Néréides, uma casa de joalharia nascida em 1980, em Nice, e reconhecida pelo savoir-faire inspirado na alta joalharia, junta o seu olhar artesanal, com peças nascidas do desenho e trabalhadas com um cuidado minucioso no seu atelier, para elevar o conceito de auricular como joia.