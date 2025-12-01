E-lar: candidaturas vão reabrir amanhã! Sejam dos primeiros

As candidaturas ao programa E-lar reabrem já amanhã, dando uma nova oportunidade a quem pretende beneficiar deste apoio.

O E-lar tem como objetivo apoiar famílias e indivíduos no acesso a soluções de habitação mais acessíveis, através de incentivos específicos e condições favoráveis. Para garantir uma submissão rápida e sem complicações, recomenda-se que os candidatos reúnam toda a documentação necessária antes da abertura oficial.

Valores de apoio do programa E-lar

Os valores variam consoante o grupo a que o beneficiário pertence, sendo os Grupos I e II, que incluem famílias economicamente vulneráveis, beneficiários da Tarifa Social de Energia e participantes de programas de inclusão, os que recebem o apoio mais elevado.

Apoios para os Grupos I e II

Os beneficiários destes grupos podem contar com incentivos reforçados, com comparticipações que cobrem parte substancial do custo dos equipamentos e da instalação:

Placa elétrica de indução: 369 €

Placa elétrica convencional: 179,60 €

Conjunto placa + forno: 738 €

Forno elétrico: 369 €

Termoacumulador elétrico: 615 €

Transporte: até 50 €

Instalação de placas e forno: até 100 €

Instalação de termoacumulador: até 180 €

No total, o apoio pode chegar a 1.683 € por candidatura, tornando esta fase especialmente atrativa para quem precisa de substituir vários equipamentos em simultâneo.

Apoios para o Grupo III

Os consumidores que não se enquadram nos critérios de vulnerabilidade, classificados no Grupo III, continuam a ter acesso ao programa, embora com comparticipações mais reduzidas e sem apoio para transporte ou instalação:

Placa de indução: 300 €

Placa elétrica convencional: 146 €

Conjunto placa + forno: 600 €

Forno elétrico: 300 €

Termoacumulador elétrico: 500 €

O valor total disponível por candidatura neste grupo pode atingir cerca de 1.100 €.

Dado o histórico de elevada procura, é aconselhável preparar a documentação com antecedência e submeter a candidatura logo nas primeiras horas da aberturaa. Ser dos primeiros pode fazer toda a diferença.